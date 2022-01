L'Agència Tributària de Catalunya detecta un 55% més de frau fiscal el 2021

L'(ATC) va fer aflorarl'exercici del 2021, segons ha detallat aquest dimecres el conseller d'Economia,, en la sessió de control al Parlament. Aquesta xifra suposa un creixement delrespecte l'any 2020. Giró ha indicat que és una bona notícia en la mesura que la Generalitat actua amb "eficiència", però al mateix temps ha lamentat que existeixi la mala pràctica de l'evasió fiscal a Catalunya., ha apuntat Giró, que ha indicat que els evasors actuen com a "dissolvent de la cohesió social".El conseller d'Economia ha lamentat que l'Estat posa "traves" a la Generalitat a l'hora de disposar de totes les dades fiscals de la ciutadania, i ha situat l'ATC com un exemple de bones pràctiques des del sector públic. "Té un pressupost de, de manera que retorna a la ciutadania quatre euros per cadascundels que s'inverteixen", ha ressaltat Giró, que ha insistit que qui evadeix impostos "perjudica les persones", especialment aquelles que són "més".L'ATC només té competència per perseguir el frau en els, mentre que és la Hisenda estatal qui s'encarrega dels tributs estatals, els més grans, especialment IRPF, IVA i societats. La xifra detectada el 2020, que va arribar als 219 milions d'euros, ja va ser un rècord, tal com va explicar l'any passat Pere Aragonès quan era vicepresident i conseller d'Economia. Els impostos en els quals es van recuperar més recursos defraudats eren l'impost dei donacions (91,7 milions, un 22% més que l'any anterior), l'impost sobre el patrimoni (63,9 milions) i l'impost sobre transmissions patrimonials (60,4 milions), mentre que tota la resta només acumulava 3 milions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor