Vídeo | La broma de Memphis Depay a un aficionat del Barça

va deixar ahir amb un pam de nas un aficionat del Barça. I de passada, ens va mostrar una faceta seva que desconeixíem: el seu sentit de l’humor.El davanter blaugrana, que conduïa un cotxe, es va aturar en un punt on hi havia seguidors culers. Va obrir la finestra i es va fer una. A l’altra costat, un noi li va demanar que saludés per fer unaEn aquest moment, Depay li va demanar al jove que li donés al mòbil, la qual cosa aquest va fer sense demanar cap explicació. Un cop va tenir el telèfon a la mà, el jugador del Barça va tancar la finestra i va marxar deixantl’aficionat.Memphis es va aturar uns metres més enllà i li va tornar al mòbil al sorprès jove. Tot havia estat una simpleEl davanter holandès continua lesionat per uns. El jugador espera estar a punt el 6 de febrer, contra l'Atlètic de Madrid, ja després de l’aturada de seleccions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor