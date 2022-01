​Arxiven la causa contra set investigats pels talls a la C-25 durant les protestes postsentència

El jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Vic ha arxivat provisionalment el cas contra set persones investigades pels talls que hi va haver a la C-17 i C-25 a l'alçada dedurant lesde l'octubre del 2019.El jutge ha arxivat la causa perquè, segons explica en el seu escrit,, ni per desordres públics ni per danys.L's'ha fet càrrec de la defensa de quatre dels acusats.

