Descobreixen marcadors neuronals que milloraran el tractament de l'ansietat

concrets és indicadora d'una bona resposta de la teràpia cognitivoconductual. Aquesta és el tractament d'elecció per als trastorns d'ansietat, però només la meitat dels pacients mostren una millora important.Els resultats mostren quede les regions cerebrals que permeten identificar els estímuls altament rellevants. Aquestes persones són capaces de distingir clarament, per exemple, entre estímuls indicadors d'un risc potencial i els que no aporten informació. A més, tenen actives les regions cerebrals que els permeten ser conscients dels efectes fisiològics que els causen els estímuls.En l'estudidel cervell de gairebé 450 pacients amb ansietat procedents de 17 estudis previs. Les anàlisis fetes van permetre posar en relació l'activitat de diferents regions cerebrals durant la realització de diferents tasques amb components emocionals amb la reducció de símptomes d'ansietat després del tractament cognitivoconductual.Els investigadors afirmen que conèixer el grau d'activació d'aquestes regions cerebrals abans de l'inic de la teràpia, ja que es pot predir l'efectivitat de la intervenció. Afegeixen que la combinació d'aquests marcadors amb d'altres han de permetre fer tractaments més personalitzats i efectius dels trastorns mentals.El grup ha estat liderat pels doctors, de l'Institut d'Investigacions Biomòediques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS) i el doctor Carles Soriano-Mas, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

