Un corredor verd i ciclista connectarà Collserola amb l'avinguda Diagonal

Bona Excusa

Robert el 26 de gener de 2022 a les 09:36

Bona excusa per construir més pisos. Ja es pot passar amb bicicleta fàcilment per allà. Tot són excuses per construir més i més. Aquesta zona ja te bon accés precisament perquè ja hi ha carreteres amplies, poca circulació de persones i hi ha poc espai edificat. Com us enganyen contínuament¡¡