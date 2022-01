La majoria dels ajuntaments del Pallars Sobirà s’uneixen a favor dels Jocs Olímpics

Baix Pallars decideix no adherir-se al manifest

Aragó vol més protagonisme





han signat un manifest conjunt a favor de la candidatura delsdel 2030 al Pirineu. L’escrit s'enviarà al Comitè Olímpic Espanyol (COE) i als departaments de la Presidència i la Vicepresidència de la Generalitat, tal com ha confirmat ael president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà,Isus ha explicat que el document s’ha consensuat entre tots els consistoris de la comarca, i tal com ha expressat aquest mateix dilluns , el president es referma en la idea que "el Pallars ha de ser olímpic" i. Unes declaracions que van a tenor de la possibilitat que cap de les futures proves se celebrin en territori pallarès, tal com va avançar el passat dissabte la periodista de TV3 Rosa Talamàs.Un dels ajuntaments que ha signant el manifest és el de la capital comarcal,. Consultat per aquest diari, el seu alcalde,, explica que l'adhesió al manifest és fruit de la decisió majoritària del consistori, tot i que planteja una sèrie de condicions a la seva conformitat. La primera és que “es compleixin totes les premisses que el Govern ha anunciat i repetit les darreres setmanes”, basades en criteris dePer altra banda, l’Ajuntament de Sort també exigeix al Govern la "” en relació als Jocs i que, per tant, se'ls faciliti tota la informació. I en tercer lloc, tal com explica Farré, el consistori rebutja frontalment que"les infraestructures i les inversions anunciades". Pel que fa a la informació facilitada aquest cap de setmana per TV3, on es dona per fet que el Pallars quedarà al marge de cap prova, Farré assegura que és una qüestió que "generaentre la població”.Per altra banda, l'ha decidit no adherir-se al manifest comarcal després que elsdel municipi ho sotmetessin a votació. Així ho ha explicat a aquest diari la seva alcaldessa,, que detalla que sis dels set edils del consistori s'han pronunciat en contra. Alhora, Sentinella exposa que Baix Pallars està, però que l’ajuntament no disposa de tota la informació sobre el projecte.L'alcaldessa de Baix Pallars opina, com també han fet altres alcaldes de la comarca o l’alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases , que les millores al territori no poden estar supeditades a la celebració dels Jocs. Al mateix temps, exposa que el municipi té necessitats "més bàsiques", com són "l’aigua i el clavegueram”. En aquest sentit, Sentinella ha recordat com van acabar altres macroprojectes plantejats a la zona, com el de la Vall Fosca i Espui o el de laprojectada al mateix municipi de Baix Pallars.Paral·lelament i fora del nostre àmbit territorial, el president d’Aragó,, ha avisat que "no hi haurà Jocs" si els dos territoris -Catalunya i l’Aragó- no conformen una candidatura "". Unes paraules que han trobat resposta aquest dimarts en la portaveu del Govern,, que ha subratllat que "Catalunya és qui ha d'impulsar la candidatura”. "Estem oberts a col·laboracions", ha respost.

