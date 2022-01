Altres notícies que et poden interessar

El Saló Sant Jordi delha acollit aquest dimarts l'entrega del XXXII, ajornat per la pandèmia, que ha servit per homenatjar -precisament- quatre dones implicades des de primera línia en la lluita contra la Covid-19. Es tracta de, tres de les quals -a excepció de Gradeci- han intervingut de manera telemàtica. També ho ha fet el president de la Generalitat,, que avui ha treballat des de casa arran d'un positiu a la família. Ha donat negatiu en un test i demà dimecres reprendrà l'agenda presencial des de la sessió de control al Parlament .En els discursos que han fet les guardonades, totes elles han volgut agrair la tasca dels sanitaris i dels investigadors en el combat contra el coronavirus., ha assenyalat Gradeci, una infermera refugiada albanesa que va viure l'esclat de la pandèmia des d'un hospital de. Ha rememorat, en aquest sentit, com tot l'entorn del centre va canviar d'un dia per l'altre, i també els esforços que va comportar pel personal sanitari, des de la necessitat de treballar amb equips de protecció individual tot el dia fins al fet d'aguantar les pantalles per als pacients per tal que es posessin en contacte amb les famílies des de l'aïllament. "La por creixia i ningú tenia clar què passava", ha remarcat la professional sanitària.En una situació similar es va trobar la mare de Dania el Mazloum,, que va morir tractant pacients amb la Covid-19. El Mazloum ha continuat la tasca de la seva progenitora, a qui ha reivindicat com un "exemple" per a la professió mèdica i també per a la "humanitat". Pel que fa a Postic, responsable del servei d'infermeria de l'Hospital d'Igualada, un dels que més va notar l'impacte de la primera onada. La capital de l'Anoia, de fet, va ser escenari d'un dinar que es considera que va originar l'arribada del virus a Catalunya. "Vull agrair la feina dels meus companys", ha indicat.Türeci, investigadora alemanya d'origen turc, és a responsable del funcionament de les vacunes contra la pandèmia, basades en el component d', que han servit per atenuar les infeccions i evitar el grau d'hospitalitzacions de la primera onada. De fet, es tracta de la fundadora de, empresa que ha subministrat el mètode per fabricar bona part de les vacunes. "Sou treballadores essencials", ha destacat la investigadora. Aragonès, en el seu discurs, ha agraït que totes quatre fossin a primera línia per "salvar vides", mentre que el vicepresident, present al Saló Sant Jordi, les ha situat com a "exemple" per la seva dedicació contra el coronavirus.​​​​​​​​​

