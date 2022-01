La policia de Londres investiga les festes de Boris Johnson

La Policia Metropolitana de Londres entra en l'escàndol de lesdurant el confinament. La directora del cos policial, Cressida Dick, ha confirmat davant l'assemblea municipal de Londres que el seu departament investiga ja diverses de les festes que van tenir lloc a la seu del Govern."Puc confirmar que la Met investiga en aquests moments diversos actes que van ocórrer en Downing Street i Whitehall -com es coneix el complex on es concentren els principals ministeris, antic Palau de Whitehall- en els últims dos anys, en relació amb la possible violació de les regles de distanciament social per a combatre la Covid-19″, ha dit la comissària.El conegut com a partygate ha commocionat la política britànica, ja que el primer ministre britànic,, va mentir a la Cambra dels Comuns sobre les festes i va haver de reconèixer-ho després que es difonguessin imatges de les polèmiques celebracions.

