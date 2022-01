Artadi es presenta com a alternativa al «model fracassat» de Colau, Collboni i Maragall

En un vídeo gravat a tocar delha oficialitzat la seva candidatura a les primàries deper liderar la llista aquan se celebrin les eleccions municipals. Artadi assegura que la capital catalana "no passa pel seu millor moment", i sosté que és la "solució" i l'alternativa al "model fracassat" que, segons ella, representen. Una crítica als partits que integren l'equip de govern local -l'alcaldessa, dels, i el tinent d'alcalde, líder dela la ciutat- però també a, que ha col·laborat activament amb l'Ajuntament a l'hora d'aprovar els pressupostos i les votacions més rellevants de la legislatura., destaca Artadi en el vídeo, durant el qual denuncia la "inseguretat, brutícia i incivisme" que, segons defensa, pateix la ciutat de Barcelona. Entre els problemes de la ciutadania també hi situa les "dificultats per tenir un habitatge digne". Tot això passa, indica la precandidata de Junts, per culpa del "sectarisme" i "incompetència" dels comuns i dels socialistes. "Existeix degradació", ressalta Artadi, que, demana "recuperar l'orgull de ser de Barcelona". "No ens resignem, lluitem cada dia", indica l'exconsellera de la Presidència, que ja va ser número dos deals comicis del 2019, en els quals Junts va obtenirEls militants de la formació a Barcelona podran votar el cap de setmana del 12 i 13 de febrer, i els precandidats tenen temps de presentar-s'hi fins aquest dijous. Artadi, quan va renunciar a formar part del Govern -ho va comunicar apoc després que s'arribés a un acord amb ERC per reeditar la coalició-, ho va argumentar amb l'aposta per ser cap de cartell a Barcelona. Les enquestes, per ara, els situen per sota dels tres partits que competeixen per la victòria, que són els comuns, el PSC i ERC. Precisament els tres destinataris de les crítiques d'Artadi en el seu vídeo de presentació.

