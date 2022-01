Quan Arrimadas qüestionava l'agressió a Jordi Borràs i atacava Colau per defensar-lo

Cuando un periodista separatista denuncia una agresión, Colau le defiende, habla sin problema de “fascismo” y no critica a ningún partido separatista. Cuando una mujer constitucionalista denuncia una agresión al quitar lazos,Colau tiene muchas dudas sobre lo ocurrido y ataca a Cs pic.twitter.com/oTuOFmG1Yc — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) August 26, 2018

L'hemeroteca no perdona i la publicació de diverses piulades sobre temes polítiques poden sortir molt cares al cap d'un temps. La líder de Ciutadans,ha pagat el preu per les seves paraules contra l'agressió que va patir el fotoperiodistael 2018 per part d'un policia espanyol. En la seva piulada, del 26 d'agost de 2018, també atacavaper sortir en defensa de Borràs "sense criticar l'independentisme"."Quan un periodista separatista denuncia una agressió, Colau el defensa, parla sense problema de "feixisme" i no critica cap partit separatista. Quan una dona constitucionalista denuncia una agressió en treure llaços, Colau té molts dubtes sobre el que ha passat i ataca Ciutadans", va escriure la líder taronja.L'inspector de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs. Segons ha informat Borràs a través de Twitter, l'home ha reconegut davant de la jutge que va ser "una agressió per motius ideològics" i ha acceptat un any de presó i indemnitzar amb 7.000 euros el fotoperiodista. "Victòria contra tot pronòstic", ha celebrat Borràs, que ha agraït també la feina feta per la seva advocada, Carla Vall.L'altre cas que denunciava Arrimadas va portar molta cua aquell estiu a la política catalana, perquè va elevar el to de crispació entre les formacions parlamentàries al voltant del procés independentista. En un principi, diverses afirmacions van apuntar que els motius ideològics eren falsos -la dona, segons explicaven diversos testimonis, no havia arrencat els llaços grocs de la tanca del Parc de la Ciutadella-, però el passat setembre de 2021,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor