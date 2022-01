Gel tres en u: neix l'anticonceptiu més revolucionari

Actualment, elssón el mètode anticonceptiu més recomanable i eficaç. Eviten els embarassos no desitjats, són una barrera de protecció contra les infeccions de transmissió sexual (ITS) i no provoquen efectes secundaris com per exemple els que poden tenir les píndoles anticonceptives.Doncs bé, s’ha descobert unque podria fer-li la competència de manera directa. Es tractaAixí ho assegura Ke Cheng, l’investigador que ha liderat l’estudi i que ha col·laborat per crear aquest producte."El gel que hem creat ha demostrat tenir un gran èxit anticonceptiu i també un gran potencial per millorar la seguretat i la qualitat de les relacions sexuals”, ha explicat Cheng a la revista Bioactive Materials.El gel conté tres substàncies aprovades per l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units. Segons els seus impulsors són el gossipol, un espermicida que inhibeix la mobilitat dels espermatozoides, el tenofovir, un antiviral que impedeix la replicació dels virus, i la nitroglicerina, que augmenta el flux sanguini i potencia les ereccions.De moment les proves que s’han fet amb aquest gel han estat positives, tot i que encara es troba en fase d’investigació i no se sap si finalment serà comercialitzat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor