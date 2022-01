Cau una organització criminal que proporcionava passaports Covid falsos

Altres notícies que et poden interessar

Desarticulat un entramat criminal a l'estat espanyol que, arribant a. Diversos famosos haurien participat d'aquest frau, entre els quals el famós cantant, ha informat aquest dimarts la Prefectura Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa. La investigació continua obertaLa investigació va començar a principis de gener quan es van detectar anuncis que oferienen grups de caràcter negacionista d'una aplicació de missatgeria instantània. Els agents van poder comprovar que persones integrants de grups criminals o intermediaris d'aquests, es van introduir en aquests grupsD'aquesta manera van descobrir que el pagament que exigien a canvi de les certificacions fraudulentesi quantitats que oscil·laven een què constaran dues o tres dosis de vacunació. Un cop els implicats percebien el pagament els interessats obtenien el codi QR en què constava la pauta de vacunació fraudulenta.Al cap de dos dies podien aconseguir el passaport Covid en què constaven com a rebudes dues o tres dosis. A més, els investigadors van poder constatar que, en la majoria dels casos,a través de comptes que havien obert a tercers països per fer més complicat el rastreig per part de les autoritats.Després d'identificar els intermediaris a Espanya de la xarxa criminal, la policia va fer un operatiu que va permetre la detenció de tots ells, així com la identificació dels líders de l'organització. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Dels set detinguts,Hi ha una dona infermera també arrestada a més per revelació de secret i accés il·legal a bases de dades. Introduïa a les bases els noms de les persones que desitjaven.​​​​​​​​​

