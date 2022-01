Llet d'Osona a un preu com cal

Llet, a un preu com cal

Avui estic MOLT contenta de poder-vos explicar que ja tenim una nova llet al mercat, 100% catalana i, aquesta si, pagada a un preu just al ramader.

En el darrer any, elha reclamat per activa i passiva un preu just de la llet. A principis d'estiu, les cooperativesvan reunir-se amb Bon Preu. A resultes d'aquesta trobada, la companyia d'Osona va decidir que comercialitzarien la llet d'aquestes cooperatives a través la seva marcaAquesta idea, que es va materialitzar a finals de 2021, està. Així ho confirmen fonts de l'empresa, apuntant està en una fase pilot molt incipient. Un cop es tingui més informació sobre las'explicarà amb més detalls.La llet dels-nom amb el qual es comercialitza la llet de les dues cooperatives- es pot trobar en un format d'un litre i en una ampolla de plàstic 100% reciclable. Té un preu deper al consumidor, que pot escollir entre sencera i semidesnatada. Aquesta llet és envasada a Barcelona a la planta deDes de les cooperatives fan unade la iniciativa. Daniel Bassas, portaveu de la cooperativa Plana de Vic i Vaquers d'Osona, explica que estan "molt contents" i subratlla que es tracta d'"molt important".Bassas insisteix que la companyia els paga la llet a "". En concret, els hi compren a 41,5 cèntims el litre, un preu que permet cobrir elsals pagesos. Així ho reivindica l'envàs de l'ampolla: ". Elque han venut és de 25.000 litres.Precisament, al llarg del 2021, els ramaders s'han manifestat per reclamar un preu just arreu del territori. Una de les protestes més sonades va ser la d'aquest estiu al Mercadona de Vic on van abocar llet, fems, palla i aigua. Les cooperatives actualment estan cobrant la llet ade mitjana.El portaveu de les cooperatives recorda que el sector lleter segueix en un moment "delicadíssim" amb la. Moltes granges han de tancar perquè no poden fer front a aquest increment. Per això, estan. "Sónque permeten assegurar les explotacions", conclou.La iniciativa ha tingut molti en alguns establiments de Bon Preu iles prestatgeries s'han buidat d'aquesta llet dels Vaquers de la Plana de Vic.

