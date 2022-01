Pfizer comença a testar en humans la vacuna contra l'òmicron

Altres notícies que et poden interessar

i BioNTech han començat a testar ja unadesenvolupada específicament per lluitar contra la variantdel coronavirus. Des de les companyies s'ha informat de l'inici d'un assaig clínic en el qual participen 1400 voluntaris on avaluaran la seguretat, la tolerabilitat i la immunogenicitat d'una vacuna adaptada, destinada a adults sans de 18 a 55 anys.L'objectiu de la vacuna adaptada és estar preparats davant lesatès que un règim de dues dosis de la vacuna original pot no ser suficient. "Si bé la recerca actual i les dades del món real mostren que els reforços continuen brindant un alt nivell de protecció contra malalties greus i hospitalitzacions amb l'òmicron, reconeixem la necessitat d'estar preparats en cas que aquesta protecció disminueixi amb el temps i ajudar potencialment a abordar l'òmicron i noves variants en el futur", ha explicat Kathrin Jansen, directora de recerca i desenvolupament de vacunes de Pfizer, en un comunicat.La nova vacuna s'està provant amb pautes dei comde la seva vacuna original. "Aquest estudi forma part del nostre enfocament per desenvolupar una vacuna basada en la variant que aconsegueixi un nivell de protecció contra l'òmicron similar a l'obtingut amb variants anteriors, però amb una major durada de la protecció", ha afegit el director general i cofundador de BioNTech, Ugur Sahin.Pfizer i BioNTech esperen produir 4.000 milions de dosis de la seva vacuna contra la Covid adaptada a l'òmicron aquest any 2022, i confien que aquesta capacitat de fabricació "no canviï si es requereix una vacuna adaptada" a una eventual nova variant.​​​​​​​​​

