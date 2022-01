Sanitat recomana ara esperar cinc mesos per rebre la dosi de reforç si s'ha passat la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Elun nou canvi en lesper rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid. Amb l'expansió de la variant òmicron i l'augment de contagis de les últimes setmanes, la Comissió de Salut Pública recomana araEs tracta d'un gir radical, ja que a finals de novembre el mateix organisme va anunciar preferiaamb la dosi de reforç abans d'imposar noves restriccions. Vista l'afectació que òmicron causa en les persones, el ministeri justifica la nova recomanació explicant que si la persona s'infecta després de rebre la pauta completa (dues dosis) genera "unai més àmplia que en altres variants".L'organisme també ha fet un canvi en laanys contagiats per Covid-19 abans de vacunar-se. En aquest sentit,i sempre a partir de les vuit setmanes d'haver estat diagnosticat.Cal recordar, però, que les recomanacions del ministeri de Sanitat són estudiades per cada comunitat autònoma, que decideix com s'apliquen al seu territori. A Catalunya, per ara, la normativa marca que elsi sempre. Els majors d'només la poden rebre si han passat​​​​​​​​​

