​La futbolista de Flix podrà continuar jugant amb nois fins als 16 anys

Imatge de la campanya #NoiesEnJoc impulsada pels pares de la jove de la Julia, amb el suport de l’Escola de Futbol de Flix i de l’Ajuntament de Flix. Foto: Cedida

, amb el suport de l’Escola de Futbol de Flix i de l’Ajuntament de Flix seguirà reclamant que la Federació Catalana de Futbol. Així ho ha comunicat després que la pròpia Federació fes saber als impulsors de la campanya queva ampliar l'edat de competició en equips mixtosEs tracta d’una modificació que els impulsors de la campanya celebren, però afirmen queque l’esport mixt sigui reglamentari fins als 18 anys.Els impulsors de la campanya #NoiesEnJoc afirmaven que la Júlia ja no podria continuar a l’equip del poble amb els altres nois quan complís 14 anys. “Des de totes les entitats esportives, clubs i escoles de futbol amb qui s'ha contactat,per part de la Federació d’aquest augment en el límit d'edat per als equips mixtos. Les consultes efectuades al reglament disponible en el moment d'iniciar la preparació de la campanya van confirmar l'existència del límit de 14 anys”, asseguren.No obstant, consideren que la mínima ampliació hauria de ser fins als 18 anys, “perquè en el cas de les noies de zones rurals és el moment en què bona part es traslladen a la ciutat per seguir amb els seus estudis”. Per això, subratllen queamb l'objectiu inicial. En menys d'una setmana la campanya acumula més de 1.800 signatures.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor