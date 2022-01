USTEC insisteix: cal desobeir la sentència del 25% en castellà a les escoles

Les baixes sense cobrir, un problema greu per a Educació

El sindicatdefensa que el professorat que imparteixi la docència en català ho està fent en el compliment de la normativa actual, en al·lusió a la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) i l'estatal, la LOMLOE. Per tant, consideren que la sentència. Per això, ha dit que "està en la teulada" del Departament veure com dona encaix a aquesta decisió judicial però sense que això impliqui aplicar el 25% de castellà.El sindicat defensa que no hi ha motius pedagògics que reforcin la necessitat d'aplicar aquest percentatge i, en tot cas,El sindicat és partidari d'un decret que estableixi els projectes lingüístics des del Departament d'Educació i que no depenguin de l'autonomia dels centres, deixant un petit marge a la flexibilitat segons la realitat social de cada centre. Amb tot, i com ja va fer divendres, haper tal d'articular una resposta "de país" a favor de la immersió lingüística i del català a l'escola.USTEC ha denunciat que cada dia queden més baixes sense cobrir als centres educatius. Ha afirmat que aquest dilluns el 51,40% de les places van quedar sense assignar, amb 1.343 substitucions no assignades i 1.270 que sí. Des d'Educació insisteixen que si algun nomenament es refusa, torna a sortir l'endemà. USTEC diu però que el percentatge va a l'alça i cada cop hi ha més problemes.La seva portaveu,, ha definit la situació com a "crítica" i ha considerat "discriminatori" que personal immunitzat hagi de continuar al centre amb "sobrecàrrega" de feina, mentre els no immunitzats fan quarantena., amb més de 300 sense cobrir, i els del Maresme-Vallès Oriental, amb 202.Pel que fa a la primària, USTEC ha afirmat que aquest dilluns van quedar sense adjudicar gairebé 500 nomenaments. El dia rècord, segons les seves xifres, va ser el 20 de gener, amb el 68% de les places sense cobrir. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha afirmat que la situació és caòtica i que les direccions estan fent exclusivament de gestores covid. Ha explicat que cada cop és més difícil trobar substituts, tant en les especialitats on aquest problema ja existia com en la resta. En aquest sentit,perquè el professor que va a l'aula no té els coneixements necessaris. Davant d'aquesta situació, el sindicat ha reclamat més mesures de protecció i revisar els protocols per aportar-los "més coherència".

