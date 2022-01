Els dos acusats d'agredir un independentista a Lledoners el 2018 es declaren culpables

Coces i dissolvent

AN i SG, els dosperò amb forts vincles al Bages, que el juliol de 2018 van agredir un independentista manresà a la rotonda d'accés almentre arrancaven llaços grocs,d'un delicte de lesions lleus davant del jutge per evitar una possible pena major. Els dos espanyolistes han acceptat una. A l'haver-hi conformitat s'ha celebrat el judici sense que haguessin de declarar la víctima ni els testimonis.Els fets es remunten al 3 de juliol de 2018, a dos quarts d'11 de la nit, a la rotonda d'accés a la presó dels Lledoners. Mentre alguns independentistes eren a la porta de la presó fent un sopar a la fresca, van arribar diversos vehicles amb una vintena d'individus que es van dedicar a treure llaços grocs. En un moment donat, tres espanyolistes. Part de l'agressió va ser gravada en vídeo, i una segona part només en àudio, després que els agressors li fessin caure el mòbil a terra en una de les seves agressions.De les tres persones, la víctima només en va poder identificar dos, AN, que es veia clarament al vídeo agredint-lo, i SG. Després de tota la instrucció, lanomés va acusar AN d'un delicte lleu de lesions, i va demanar l'absolució de SG. La prova que hi havia era la gravació de vídeo de la víctima on es pot veure AN que li fa caure el mòbil (perd imatge) però segueix l'àudio uns instants. En aquest vídeo, només surt AN, no surt SG.Tot i que Fiscalia només va acusar AN, l'acusació particular manté l'acusació contra tots dos. La, però fins aquest dilluns no va haver-hi la vista per si els acusats reconeixien la culpabilitat.Els dos acusats han acceptat una pena d'un mes de multa, per un delicte de lesions lleus, i a indemnitzar la víctima pels danys que li van ocasionar. En principi, SG no es volia conformar pel fet que la Fiscalia no l'acusava, però finalmenti ha decidit acceptar la pena d'un mes de multa per evitar una possible condemna major.Aquella nit d'estiu de 2018, mentre membres del CDR i altres independentistes eren a la porta del centre penitenciari dels Lledoners fent unmentre decidien, en assemblea, com gestionarien l', una vintena d'espanyolistes van començar a eliminar símbols independentistes de la carretera que condueix a la presó.Un dels independentistes va començar a gravar amb el mòbil els espanyolistes fins que un d'ells va llançar-li unque li va partir el llavi i va seguir colpejant-lo amb la col·laboració d'altres espanyolistes. Entremig, a més a més, segons va explicar una familiar de l'agredit al diari,que feien servir per eliminar les pintades.L'agressió va finalitzar quan altres independentistes i la patrulla delsde la presó van anar en el seu auxili. Poc després arribaven a llocmés que van identificar tres espanyolistes com a presumptes autors de l'agressió.Tota la seqüència va quedar gravada en el mòbil de l'agredit i és una de les proves amb què van actuar els Mossos d'Esquadra. A banda de la ferida al llavi, l'agredit va tenir forts dolors a l'esquena degut als cops de peu que li van donar.

