El govern espanyol reclama que es convalidi la reforma laboral sense canvis

El govern espanyol ha reclamat que es convalidi latal com l'han acordat la patronal CEOE i els sindicats CCOO i UGT. "Qui pot dir que no al fet que els treballadors subcontractats puguin cobrar en un any 12.000 euros més?", ha preguntat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què s'ha aprovat la revalorització de les pensions un 2,5% per al 2022 La portaveu de l'executiu espanyol s'ha mostrat confiada que el Congrés permetrà que tiri endavant la reforma de la legislació laboral sense modificacions i, en aquest sentit, ha qüestionat "qui" pot dir "no" a "estabilitzar", en referència als partits d'esquerra que demanen canvis en la norma.En els últims dies el PSOE ha mantingut contactes ambper negociar el suport d'aquest partit a la reforma laboral en cas que no hi votin a favor formacions de la majoria de la investidura. Tot just aquest dimarts Inés Arrimadas s'ha reunit amb el president de la CEOE,, i a la sortida ha ofert el vot a favor dels seus nou diputats per convalidar la reforma laboral al Congrés.Per la seva banda, el portaveu socialista al Congrés, Héctor Gómez, ha avalat el suport del partit taronja a la reforma laboral i ha insistit que no hi pot haver cap canvi sense l'aval de sindicats i patronals.

