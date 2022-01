Condemnat a un any de presó el policia espanyol que va agredir Jordi Borràs

L'inspector de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs ha acceptat el delicte i ha retirat l'acusació que mantenia des de fa tres anys contra ell. Segons ha informat Borràs a través de Twitter, l'home ha reconegut davant de la jutge que va ser "una agressió per motius ideològics" i ha acceptat un any de presó i indemnitzar amb 7.000 euros el fotoperiodista. "Victòria contra tot pronòstic", ha celebrat Borràs, que ha agraït també la feina feta per la seva advocada, Carla Vall.La lletrada també ha celebrat la sentència i ha dit que s'ha aconseguit una "condemna merescuda". "Avui s'acaba la injusta imputació del Jordi i hem aconseguit la condemna merescuda, així com un curs de prevenció de les violències i un altre de defensa dels drets humans", ha assegurat a través de Twitter.El fotoperiodista va ser agredit el juliol de 2018 al centre de Barcelona després de l'acte de presentació de la Crida Nacional. L'home va identificar Borràs i es va abraonar contra ell entre crits de Viva España i Viva Franco. La Fiscalia considerava l'inspector responsable d'un delicte de lesions amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. Durant tot aquest temps, però, l'agent també ha mantingut l'acusació contra Borràs perquè deia que l'havia pegat. Més de tres anys després dels fets, el cas s'ha resolt en una vista aquest matí a la Ciutat de la Justícia.

