Els pensionistes cobraran un 2,5% més el 2022

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts la revalorització en un 2,5% de les pensions de jubilació el 2022, segons han pactat la patronal CEOE i els sindicats CCOO i UGT. Aquesta quantitat correspon a l'IPC mitjà que es va registrar entre el desembre del 2020 i el novembre del 2021, tal com es va acordar en la negociació de la reforma de les pensions.



A més, s'ha acordat una paga compensatòria d'una mitjana de 250 euros per a una pensió mitjana, segons ha explicat el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivà, que ha xifrat l'augment anual mitjà en 650 euros per a un pensionista de l'Estat. "Estem actualitzant per sobre del 2,5% les pensions mínimes i no contributives", ha afegit. En concret, es revaloraran un 3%.

Escrivá ha tret pit de l'augment de l'import de les pensions perquè dona "seguretat" als pensionistes i ha assegurat que alhora s'està reforçant el sistema de la Seguretat Social, i en aquest sentit, ha anunciat que el dèficit serà del 0,21%, dues dècimes menys de les previsions del govern espanyol. La reducció del dèficit es deu, segons el ministre, a la recuperació de l'ocupació que s'havia perdut pel coronavirus.Aquest any lade jubilació per a una persona amb 65 anys i un cònjuge a càrrec seu passarà a ser de 890 euros al mes en 14 pagues (12.467 euros a l'any); mentre que per a qui no en tingui serà de 721 mensuals (10.103 a l'any). Laserà de 39.468,52 euros a l'any, i repartida en 14 pagues ascendirà fins als 2.819,18 euros al mes.

