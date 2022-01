Oriol Mitjà explica per què un test d'antígens dona positiu dues setmanes després del contagi

Altres notícies que et poden interessar

Lasegueix deixant desenes de milers de casos al seu pas amb la sisena onada per Catalunya. En les últimes setmanes, bona part de la població del país ha hagut de realitzar-se un test d'antígens per controlar si estaven contagiats de coronavirus o, ja sent un cas positiu, controlar l'estat del virus en el mateix pacient. Un dels majorsque han sorgit arran d'aquestes proves, sobretot en el cas de les persones contagiades, sónLes mesures delrecomanen començar a fer-se tests de control a partir dels 7 dies, període en què la majoria de persones ja comença a donar positiu en aquestes proves. Però per què hi ha persones, sense símptomes i teòricament "curades" que segueixen donant resultats positius en els tests al cap de 10 dies o fins a les dues setmanes posteriors?, un dels experts sanitaris que més han abordat les qüestions derivades de la pandèmia, ho ha explicat a través d'una piulada al seu compte de Twitter.Mitjà considera dos elements concrets per a aquest fet: el primer és la variant òmicron. Aquesta mutació de la Covid-19, la predominant a Catalunya des del desembre del 2021 i que provoca més casos a nivell mundial des de l'inici de la pandèmia, es veu afectada en les persones vacunades. És, per tant, el segon element més característic d'aquest fenomen per a Mitjà., ha assegurat Mitjà.La mesura de l'epidemiòleg en aquests casos és clara:surti negatiu per evitar ser una persona contagiadora. Des de Salut recomanen fer-se fins a dues proves per intentar assegurar aquest negatiu per tal de poder desconfinar-se després d'haver passat la malaltia.​​​​​​​​​

