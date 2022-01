Denunciat per posar a la venda la radiografia d'una pacient ferida en l'atac a Bataclan

Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur notre indignation, je partage exceptionnellement le message que j’ai adressé ce soir à l’ensemble de l’@APHP pic.twitter.com/VLbfICPuhc — Martin Hirsch (@MartinHirsch) January 22, 2022

Un cirurgià de l'Hospital Europeu Georges Pompidou volia. El col·lectiu dels hospitals públics de París, tal com ha anunciat el seu director a Twitter, hael metge Emmanuel Masmejean per aquestaque consideren que vaMasmejean va publicar al portal de subhastes OpenSea laacompanyada d'un missatge que la descrivia. "Aquesta jove pacient, que va perdre el seu nòvio en l'atac, tenia una fractura oberta a l'avantbraç esquerre amb una bala de kalàixnikov incrustada als teixits tous", explicava abans de detallar el preu de sortida de la peça, 2.500 euros.El col·lectiu de metges, encapçalat per Martin Hirsch, considera que és "d'una" l'acte comès pel cirurgià. El doctor, que ja va retirar la radiografia de la venda, vaels seus actes fets per "", tot i que lamenta no haver demanat permís a la pacient abans de publicar la radiografia.

