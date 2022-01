Ronda de contactes d'Aragonès amb l'independentisme a les portes de l'aniversari del 14-F

El president de la Generalitat,, es reunirà en els propers dies amb representants d'ERC, Junts, la CUP, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural a les portes del primer aniversari del. Unes eleccions en les quals l'independentisme va superar per primera vegada el mur del 50% dels vots , un resultat que Aragonès continua posant en valor i que aspira a articular a través de la majoria parlamentària, trencada des de l'aprovació dels pressupostos. Aragonès té previst pronunciar unael 14 de febrer en la qual situarà els reptes del 2022, i és per això que abans posarà en marxa aquesta ronda de contactes amb partits i entitats."L'objectiu de les trobades és compartir, avançar i posar en comú els objectius de cara a aquesta any", ha apuntat la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Damunt la taula hi haurà la possibilitat -o no- de mantenir laplantejada en l'acord entre ERC i la CUP per la investidura d'Aragonès. Aquesta qüestió ha quedat en un segon terme després que els anticapitalistes es desmarquessin dels pressupostos, aprovats amb els comuns, i Junts, com a soci de Govern, sosté que s'han de posar d'acord els altres dos partits.En aquestes trobades també s'hi tractarà la situació que travessa la, que continua sense tenir data. Aragonès havia pactat amb Pedro Sánchez que es reunís durant les primeres setmanes de l'any, però tot indica que gener acabarà sense cap trobada i que s'entrarà al febrer sense el calendari marcat. El dia 13 de febrer hi ha previstes eleccions a, de manera que alno hi ha un interès clar per cap gest que tingui a veure amb, encara menys en plena sisena onada i amb la incògnita de què passarà amb el conflicte latent a Ucraïna Sobre aquesta qüestió, Plaja ha indicat que l'executiu aposta perquè no hi hagi cap "escalada bèl·lica"., ha assenyalat la portaveu de l'executiu, que ha defensat el paper de la Unió Europea (UE) com a actor decisiu perquè no hi hagi una guerra entre Rússia i l'antiga república soviètica. Espanya ha quedat exclosa dels contactes que ha mantingut el president dels Estats Units,, amb les potències europees per coordinar la posició.

