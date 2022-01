El Govern es compromet a «no allargar ni un dia més del necessari» el tancament de l'oci nocturn

Altres notícies que et poden interessar

L'no romandrà tancat "ni un dia més del que sigui necessari". Aquest és el compromís que ha verbalitzat aquest dimarts la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Representants del gabinet català es reuniran aquesta tarda amb el sector per tal d'explicar-los per què han quedat fora de l'aixecament general de les restriccions que es concretarà aquest mateix dijous a mitjanit. La patronal Fecasarm havia reclamat a l'executiu poder obrir abans del 15 de febrer, per tal de funcionar a ple rendiment per la celebració delA partir d'aquest últim divendres de gener els, així com els, elsi elspoden recuperar elUna altra restricció que tambéaquest divendres és elhores per a les activitats culturals i la restauració, entre d'altres que es veuen afectades. Elals llocs on fins ara és necessari per accedir-hi. Tot i que els darrers dies el conseller de Salut,, ha anunciat que s'està estudiant aquesta restricció, per ara no hi ha novetats.La velocitat de contagi i la capacitat de transmissió de la variant, protagonista d'aquesta sisena onada de la pandèmia, han portatdes del març del 2020. Una dada que arriba el dia que el Govern anuncia un alliberament en les restriccions per fer front al virus. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha declarat 50.967 nous contagis, que ascendeixen la xifra total a 2.036.074. Pel que fa a les defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia, el total és de 25.419, 100 més que en l'última actualització.Els hospitals catalans estan a nivells d'ara fa un any, en plena tercera onada. A planta, actualment hi ha 2.838 pacients ingressats (22 més que ahir) i a les UCI hi ha 513 malalts crítics (+7). Elcontinua disparat i s'enfila 174 punts (6.663), i l'fins a 1,15. El 20,88% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.a 14 dies puja de 5.788,48 a 5.902,47 casos per 100.000 habitants i a set dies ho fa de 3.118,52 casos a 3.192,66.​​​​​​​​​

