Bayona demana que s'investigui la secretària general del Parlament pel cas de les «llicències d'edat»

L'exlletrat major del Parlamentha enviat un document a la mesa presidida peren el qual demana investigar la secretària general de la cambra,, per lesen el cas de les "llicències d'edat" dels funcionaris. En una entrevista de RAC 1, el lletrat de la cambra ha defensat que "el més sensat seriai que es pogués obrir una investigació per poder comprovar com ha funcionat tot això".Preguntat per si responsabilitza Andreu, Bayona ha dit que al memoràndum que ha enviat a la mesa cita l'actuació de diverses persones que van participar en la gestió de la petició d'informació de l'Ara sobre les prejubilacions dels treballadors de la cambra. Sobre si creu que Andreu hauria de deixar el seu càrrec, ha dit quesobre aquest assumpte, encara que tingui la seva opinió: "Tinc la meva opinió, però prefereixo no dir-la"."A causa d'aquesta sol·licitud d'accés de la periodista de l'Ara s'han posat en evidència una sèrie de circumstàncies que han generat una polèmica interna", ha dit Bayona, que formava part de ladel Parlament iarran d'aquest cas, com també han fet la resta dels membres de l'òrgan.Bayona ha assegurat que li van informar que a l'última mesa la secretària general va fer "una sèrie de consideracions" sobre la seva actuació que ell ha volgut comentar amb aquest memoràndum. Ha explicat que va enviar el document als membres de la mesa dilluns a la nit i que la seva intenció era que es tractés l'assumpte "reservadament" per l'òrgan rector del Parlament, de la qual també formen part la secretària general de la cambra i el lletrat major.

