El Parlament presenta recurs al Suprem per protegir l'escó de Juvillà

Elha acordat aquest dimarts presentar unalcontra la decisió de la(JEC) de deixar vacant l'escó del diputat de la CUP. El ple, amb els vots d', lai els, i l'abstenció del, ha demanat a la sala contenciosa-administrativa que deixi en suspens de manera cautelar l'ordre de la JEC mentre resol el fons de la qüestió. D'aquesta manera, l'independentisme vol guanyar temps i protegir l'escó de Juvillà almenys fins que hi hagi sentència ferma. El precedent del cas de-el Suprem no va acceptar la petició de cautelars i va avalar l'ordre de la JEC- no convida a l'optimisme.Abans de la votació,ha volgut intervenir per denunciar una nova "martingala" del Parlament per bloquejar un procediment judicial i evitar l'execució d'una sentència judicial. En resposta, la CUP ha insistit que el Parlament vota sobre un acte administratiu i defensa la seva sobirania. ERC i Junts també han intervingut per donar suport a Juvillà i agrair la tasca feta per la mesa del Parlament en la defensa dels diputats. "Estem exercint les nostres competències", ha recordat Borràs just abans de donar pas a la votació. El ple ha acordat presentar recurs amb 81 vots a favor, 17 en contra i 33 abstencions. El diputat afectat, Pau Juvillà, no ha votat.El diputat de Ciutadans,, ha criticat el moviment dels grups independentistes. "Votem una nova anomalia. La llei electoral deixa clar que en cas de condemna per inhabilitació això comporta que la sentència s'executi en cas que no sigui ferma", ha dit, i ha assegurat que Juvillà ja no és diputat. Segons Martín Blanco, el recurs del Parlament intenta torpedinar el procediment judicial i que, en tot cas, hauria de ser el diputat de la CUP qui presentés recurs i no pas el Parlament. "La presidenta del Parlament hauria de retirar l'acta de diputat a Juvillà, però no posar els recursos dels ciutadans al servei d'un diputat", ha insistit, i ha avisat que denunciarà aquest moviment del Parlament a la JEC. "La sentència s'ha d'executar. No és raonable que un Parlament voti sobre resolucions judicials", ha reblat.En resposta a Martín Blanco, la diputada de la CUP,, ha dit que es vota sobre un acte administratiu com l'ordre de la JEC. "No hi ha cap tipus de desobediència a cap tribunal", ha dit. Vinyets ha remarcat que la JEC no és competent per resoldre sobre l'escó de Juvillà, perquè la competència "correspon al Parlament". "Som en un conflicte de sobirania i de competència. No acatarem un acte administratiu, sinó que volem discutir la legitimitat de l'ordre de la JEC", ha detallat la diputada, que ha insistit que el Parlament va prendre una decisió -avalada per una àmplia majoria- i va establir que el diputat de la CUP mantindria l'acta fins que no hi hagués sentència ferma. "Les incompatibilitats parlamentàries les han d'aplicar els òrgans parlamentaris fent ús de la seva autonomia", ha dit.La portaveu de Junts,, ha donat suport a Juvillà i ha donat les gràcies a la mesa per preservar els drets dels diputats, i concretament a Borràs. "Fa temps que la justícia vol canviar el que s'ha escollit a les urnes", ha dit, i ha agraït la feina feta per Borràs en la defensa dels drets dels diputats i ha lamentat que no s'hagi fet en passades ocasions, fent referència implícita a Roger Torrent. La portaveu d'ERC,, ha denunciat que la sentència del TSJC i l'ordre de la JEC és una "absurditat" i que cal "defensar-se". "És una forma més de denúncia i ho fem de manera conjunta", ha dit Vilalta. "Tenim tot el dret a votar l'acord de la mesa i presentar recurs davant d'una persecució obsessiva d'aquells que busquen la complicitat dels jutges perquè han perdut la confiança dels ciutadans", ha reblat.El ple ha arrencat a les 16h i s'ha hagut de suspendre temporalment per unde l'alteració de l'ordre del dia sol·licitada per la presidenta del Parlament (la votació s'ha fet dues vegades, però sortien 136 diputats i el ple només en té 135). El problema, ha detallat Borràs, és que els vots de Vox s'han computat dues vegades.El recurs del Parlament el va acordar ahir la mesa de la cambra i se suma al que va presentar Juvillà divendres. Tots dos demanen mesures cautelars per mirar de frenar l'ordre de la JEC, que la setmana passada va obviar el dictamen aprovat pel ple i va ordenar a la cambra retirar l'escó del diputat cupaire, que també és secretari tercer de la mesa. L'independentisme pensava que amb la proposta de resolució aprovada a finals de l'any passat amb el suport del PSC -un moviment que no es va fer amb Torra- n'hi hauria prou per parar els peus a la JEC, però finalment no ha estat així. Ara serà el Suprem qui haurà de dir si suspèn temporalment l'ordre del tribunal electoral.En la sentència del Suprem sobre el cas de Torra i la JEC, l'alt tribunal va dir que l'organisme electoral havia actuat perquè el Parlament no havia fet ús de les seves competències per ratificar l'escó de l'expresident. Ara, la cambra sí que ho ha fet en el cas de Juvillà, tant amb el dictamen aprovat a finals de l'any passat com amb la interposició d'aquest recurs. En el cas de l'expresident, va ser la mesa qui va presentar recurs. Ara, qui ho fa és el ple del Parlament. La JEC no n'ha fet cas i ha tornat a posar sobre la taula el controvertit concepte de la "inelegibilitat sobrevinguda" per ordenar la retirada de l'escó de Juvillà. La pilota és ara a la taula del Suprem, que haurà de pronunciar-se en els propers dies.La CUP ha dit en els darrers dies que lluitarà "fins al final" per l'escó i exhaurirà tot el recorregut jurídic, arribant si cal als tribunals europeus. El Parlament s'ha compromès a protegir l'acta del dirigent cupaire fins que hi hagi sentència ferma, cosa que encara trigarà uns mesos. De tota manera, si el Suprem descarta les cautelars i avala en els propers dies l'ordre de la JEC -com va passar en el cas de Torra- Juvillà perdrà l'acta de diputat, sempre que la mesa del Parlament, que ara presideix Laura Borràs, no trobi un mecanisme reglamentari que ho impedeixi. El lloc de Juvillà l'ocuparà el proper nom de la llista electoral de la CUP el 14 de febrer.

