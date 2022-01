La policia britànica investigarà Boris Johnson per les festes a Downing Street

Altres notícies que et poden interessar

La policia britànicacontrai el seu executiu al voltant de les festes que s'han organitzat al 10 de Downing Street i a altres edificis oficials del govern del Regne Unita la població britànica. Ho ha confirmat aquest dimarts en una compareixença la directora de la Policia Metropolitana, Cressida Dick.La decisió s'ha pres arran de les informacions rebudes sobre la investigació interna que ha fet el mateix executiu i les indagacions de la policia.i a Whitehall en els últims dos anys per possibles vulneracions de les regulacions sobre la covid-19", ha dit la responsable d'Scotland Yard.L'última de les festes es va conèixer dilluns.en un moment en què les trobades socials en espais interiors estaven prohibides. En les últimes setmanes, també s'ha descobert que es va fer una festa als jardins de Downing Street on es va convidar als participants a portar la seva pròpia beguda.En una compareixença a Westminster, el primer ministre Boris Johnson es va disculpar i va assegurar que, en aquell moment, pensava que les trobades eren "de feina". El cas de les festes de Johnson i el seu equip, conegut popularment al Regne Unit com a, ha restat credibilitat al primer ministre. L'oposició li ha exigit en diverses ocasions que dimiteixi, i també hi ha veus dins del propi partit conservador que exigeixen que s'aparti.​​​​​​​​​

