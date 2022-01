Un restaurant català, el favorit dels consumidors espanyols el 2021

, el restaurant amb una estrella Michelin que el xefté a Calldetenes (Osona), és. Així ho ha comunicat la, a partir de les notes obtingudes pels establiments, les opinions dels clients i les reserves generades."Per a tot l'equip ha estat una grata sorpresa i una empenta pera l'hora de continuarque ens visiten. De veritat, no tenim paraules per agrair a tots els nostres clients, gràcies a ells el nostre ofici és el millor", ha assegurat Jubany.El rànquing dels TOP100 establiments compta també amb la, 20 dels quals a Barcelona capital. Amb aquesta xifra, Catalunya és la regió que té més protagonisme a la llista, seguida de Madrid, amb 16 restaurants.Per darrere de Can Jubany, el podi toca també, amben segona posició, i, amb el restaurant dels germans EchaprestoTots tres establiments compten ambde la guia vermella.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor