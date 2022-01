Colau demana «consens» al Govern, l'Aragó i l'Estat pels Jocs d'Hivern abans d'implicar-hi Barcelona

"He d'exercir d'alcaldessa, no de candidata"

Els últims dies no han estat plàcids per a. Lapresentada per l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica -sense activitat associativa coneguda a la ciutat, però interessada en el debat de la municipalització de l'aigua- i la posterior citació judicial han fet que l'oposició pressioni l'alcaldessa amb peticions de dimissió . La demanda dels adversaris polítics té com a argument el mateixdels, però Colau no pensa dimitir. Ho ha deixat clar en la trobada-entrevista anual amb la premsa que es fa al Col·legi de Periodistes, on també s'ha posicionat sobre qüestions d'actualitat, com la candidatura dels. Colau ha demanat a la Generalitat, el govern de l'Aragó i l'Estat una proposta de "" abans d'implicar-hi Barcelona.L'alcaldessa, que ha deixat clar que la seva intenció no és contribuir al "" que ha acompanyat el projecte fins ara, ha demanat "" abans de fer passos endavant. "", ha apuntat la líder dels comuns, arran de la polèmica sorgida amb l'Aragó per com es definirà la candidatura. Aquest mateix dimarts, el Govern ha defensat el seu lideratge , fins al punt que ja s'ha programat unaper la primavera a l'. El president de la Generalitat,, té previst reunir-se divendres amb el seu homòleg aragonès,, a Balaguer per llimar asprors.En l'acte L'alcaldessa respon, conduït pel degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, Colau ha expressat els seus "" sobre la "" de la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern. Ara bé, ha demanat disposar de més concrecions abans de definir. La líder dels comuns ha detallat que es va reunir amb la consellera de la Presidència,, que li va confirmar que no està prevista la necessitat de noves infraestructures a la capital catalana en cas que fos subseu dels Jocs, per exemple, en proves sobre gel, ja siguin de patinatge o hoquei. "Fins ara hi ha hagut molt soroll", ha insistit Colau.La querella interposada contra l'alcaldessa ha centrat l'arrencada de la trobada amb la premsa. Colau ha mostrat "" davant el "recorregut jurídic" del cas, que l'obligarà a declarar en seu judicial. Ha recordat que els fets ja van ser auditats per la Fiscalia en el passat i es va arxivar una querella semblant. "Hi ha una certa", ha apuntat la líder dels comuns en relació a la intencionalitat que hi ha al darrere de la polèmica, que ha vinculat al "" de l'aigua i el procés de municipalització iniciat pel govern municipal. En cap moment, Colau ha citat Agbar. "S'està fent un", ha afegit l'alcaldessa, que ha insistit en la "preocupació democràtica" que suposa que grans corporacions recorrin a la justícia per aturar projectes polítics. La dirigent dels comuns, que no té previst dimitir, ha exposat que la redacció del codi ètic dels comuns "no és un error".Colau no ha volgut concretar aquest dimarts si es presentarà a laen les eleccions municipals del 2023, per bé el novembre passat la vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, ho va donar per fer a l'assemblea de Catalunya en Comú . Ha posposat la decisió fins al, quan falti un any per als comicis: ", no és el moment". "No he de fer campanya electoral. Soc alcaldessa, i he de respondre per això", ha afegit en relació a la possibilitat d'optar a un tercer mandat. Ha apuntat que ara és el moment de centrar-se en el posicionament de la ciutat a escala mundial, en la recuperació econòmica i transformació urbanística. "He d'exercir d'alcaldessa, no de candidata", ha reblat.La líder dels comuns també ha valorat la relació política ambi ha establert comparacions amb el seu predecessor,. "Parlo més i millor amb Aragonès. Fins ara he de dir que hi he tingut més acord polític i una interlocució més respectuosa", ha argumentat. Tanmateix, ha detallat que l'Ajuntament encara manté discrepàncies amb la Generalitat en relació als recursos en. En canvi, ha celebrat la recent col·laboració entre les dues administracions al Consorci del Besòs, on s'hi ha incorporat la Generalitat

