Què significa una línia borrosa en un test d'antígens?

Elshan esdevingut un producte essencial en plena sisena onada de l'òmicron, però cal seguir les instruccions de forma minuciosa i saber interpretar el resultat. Però què passa si apareix una línia borrosa? Significa que hi ha un contagi de Covid o està mal feta la prova?Primer de tot, és important recordar que els antígens només detecten les infeccions quan han passat-o des de la trobada amb un cas positiu-, de manera que cal esperar uns dies per fer-se la prova, encara que hi hagi símptomes. Amb la variant òmicron i en persones vacunades, tarda unes hores més a detectar-se el virus, perquè tenen menys càrrega viral i el virus tarda més a replicar-se.Un cop s'ha fet el test, quan les gotes del líquid de la prova pugen, ha d'aparèixer sempre a dalt la, una ratlla situada al costat de la lletra C. Aquesta línia indica que la prova s'ha fet correctament. Si a sota apareix una segona línia, el resultat és positiu i es té Covid.Una línia tènue que gairebé no es veu pot tenir diferents significats. Si la ratlla borrosa és la de control, no hi ha cap problema. El test està ben fet i és correcte. Si es tracta de la, i sempre que la línia C estigui vermella, el test és positiu i el pacient està contagiat. La raó d'aquesta manca de nitidesa és que la persona té menys càrrega vírica, bé perquè està al principi de la infecció o bé al final.Per això, si el resultat és aquesta ratlla borrosa, és convenient repetir un test al cap de 48 hores per comprovar si laha augmentat o no. Així es pot estar segur que no s'és contagiós.​​​​​​​​​

