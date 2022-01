«Las leyes de la frontera» i Agustí Villaronga lideren les nominacions dels Gaudí 2022

Orella i Molins, llegint els nominats Foto: Europa Press

Millor Pel·lícula

Millor Pel·lícula

Millor Direcció

Millor Guió

Millor Protagonista Masculí

Millor Protagonista Femenina

Millor actor secundari

Millor Actriu Secundària

Millor Documental

Millor Pel·lícula d'Animació

Especial del Públic

Millor Pel·lícula Per Televisió

Millor Pel·lícula Europea

Millor Fotografía

Millor Direcció de Producció

Millor Direcció Artística

Millor Muntatge

Millor So

Millor Música Original

Millor maquillatge i perruquería

Millor vestuari

Millors efectes visuals

Millor Curtmetratge

, de Daniel Monzón, i, d'Agustí Villaronga, són les dues pel·lícules amb més nominacions de lade. La primera, el thriller que torna a les pantalles (i plataformes, és a Netflix) el cinema quinqui ha rebut 13 nominacions i el film de Villaronga, premiat als festivals de Màlaga i Moscú, 12 nominacions.Tres films més figuren entre les que han rebut més nominacions als Gaudí d'enguany: el film de Clara Roquet,, s'endú fins a 11 nominacions; la pel·lícula sobre l'Open Arms,, n'aglutina 10; i la cinta de Neús Ballús, Sis dies corrents, aconsegueix fins a 9 nominacions.rebrà el Gaudí d'Honor del 2022. Amb més de 50 anys de trajectòria a les seves espatlles, el cineasta de Sabadell ha estat responsable 115 llargmetratges i centenars més de curtmetratges. Les seves obres més destacades són, de Pere Portabell;de José Luís Guerin;, de Bigas Luna; o, de Ventura Pons. Pladevall també va tenir l'honor de ser el responsable de tot el joc de llums durant les cerimònies dels JJOO de Barcelona 92.L'Acadèmia ha fet pública la llista completa de nominacions aquest dimarts al matí des de la Pedrera, en un acte presentat pels intèrprets Francesc Orella i Maria Molins. La presidenta de l'entitat cinematogràfica,, no ha pogut ser-hi per estar confinada per coronavirus.La llista completa dels nominats:- El ventre del mar- Sis Dies Corrents- Tros- Visitant- Las leyes de la frontera- Libertad- Mediterráneo- Tres- Agustí Villaronga, El ventre del mar- Daniel Monzón, Las leyes de la frontera- Clara Roquet, Libertad- Neús Ballús, Sis dies corrents- El ventre del mar- Libertad- Sis dies corrents- Tres- Roger Casamajor, El ventre del mar- Chechu Salgado, Las leyes de la frontera- Eduard Fernández, Mediterráneo- Mohammed Mellali, Sis dies corrents- Vicky Luengo, Chavalas- Begoña Vargas, Las leyes de la frontera- Maria Morera, Libertad- Marta Nieto, Tres- Sergi López, Mediterráneo- Álex Monner, Mediterráneo- Valero Escolar, Sis dies corrents- Miki Esparbé, Tres- Ángela Cervantes, Chavalas- Nora Navas, Libertad- Vicky Peña, Libertad- Anna Castillo, Mediterráneo- Balandrau, infern glaçat- El niño del fuego- El retorn, la vida després del ISIS- Un blues per Teherán- Mironins, la pel·lícula- El ventre del mar- Sis dies corrents- Tros- Visitant- Las leyes de la frontera- Mediterráneo- Libertad- Tres- Berenàveu a les Fosques- Frederica Montseny, la dona que parla- Tocats pel foc- Un mundo para Julius- Annette, de Leos Carax- Otra Ronda- Quo Vadis, Aida?- Titane- El vientre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- Mediterráneo- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Mediterráneo- Sis dies corrents- Love gets a room- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- Sis dies corrents- Las leyes de la frontera- Mediterráneo- Sis dies corrents- Tres- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- Mediterráneo- Chavalas- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- Love gets a room- El ventre del mar- Las leyes la frontera- Sis dies corrents- Bajo cero- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Mediterráneo- Animal Salvatge- Facunda- Farrucas- L'estrany

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor