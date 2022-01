Junts demana «protecció» als tribunals estatals davant les «mentides» de Casado sobre Catalunya

, líder del, no s'ha presentat aquest dimarts a l'acte de conciliació celebrat als jutjats deper la querella interposada per, secretari general de Junts, arran de les declaracions del dirigent conservador sobre la immersió lingüística i sobre els fets del 20 de setembre del 2017, que van portar Sànchez a la presó i, després, a ser condemnat per. A la sortida dels tribunals, el líder orgànic de Junts ha defensat laals tribunals estatals davant les "mentides" de Casado sobre Catalunya, tant pel que fa a les referències fetes contra ell com també les expressades sobre el castellà a les aules catalanes."El president del PP no ha acceptat acte de conciliació ni retirar les mentides sobre el català i la meva persona. En aquest punt hem decidit plantar-nos, perquè és inacceptable que Casado menteixi sistemàticament. Les seves mentides només busquen buscar enfrontament a la societat catalana, que el català reculi. Ens preocupa enormement veure com existeix", ha apuntat Sànchez acompanyat de l'advocat, que ja el va defensar al judici per l'1-O. Hi ha en marxa una altra querella de Junts específica sobre les consideracions del líder del PP sobre el català a les escoles - va assegurar que als alumnes que parlen castellà no els deixen anar al lavabo -, anunciada abans que la denúncia del Govern."Es pot tolerar que a unse li demani apedregar i aïllar a un altre? Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions de no deixar anar alels nens que parlen en? Es pot tolerar que hi hagi nens que per parlar en castellà al pati se'ls posina la motxilla? Es pot tolerar que als fills de lai lase'ls assenyali i se'ls digui que no es poden integrar?", va expressar Casado en una bateria de preguntes retòriques el 17 de desembre. L'endemà es va anunciar la querella de Junts i, el dimarts següent, la de l'executiu català.

