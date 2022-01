Mor una persona en un incendi a Les Corts

Una persona ha mort en un incendi al barri de. Concretament, en un pis al número 17 del carrerde Barcelona, segons han informat fonts municipals. Els Bombers de Barcelona ja han extingit el foc i estan fent tasques de ventilació per evitar més problemes amb el fum que han provocat les flames.La víctima, d'edat desconeguda de moment, ha estat localitzada en el mateix pis on s'ha originat el foc, en la primera planta de l'edifici. Ara per ara,de l'incendi hi treballen una desena de dotacions dels Bombers.

