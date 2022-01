Catalunya supera els dos milions de persones contagiades per Covid

CONTAGIS 2.036.074 (+50.967) INGRESSATS 2.838 (+22) UCI 513 (+7) DEFUNCIONS 25.419 (+100) Rt 1,15 (+0,01) REBROT EPG 6.663 (+174)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.446.361 (+2.268) DOSI 2 5.632.594 (+5.184) Actualització: 25/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.446.361 (+2.268) 87,7% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.168.487 (+2.077) 85,7% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 88.191 (-14.811) Actualització: 25/01/2022 TERCERES DOSIS 2.872.118 (+11.903) REBUIG A LA VACUNA 115.266 (+69) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.684.111 Dosis Moderna/Lonza: 4.167.665 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.729 Dosis Janssen: 348.985 Actualització: 23/01/2022

La velocitat de contagi i la capacitat de transmissió de la variant, protagonista d'aquesta sisena onada de la pandèmia, han portatdes del març del 2020. Una dada que arriba el dia que el Govern anuncia un alliberament en les restriccions per fer front al virus.En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha declarat 50.967 nous contagis, que ascendeixen la xifra total a 2.036.074. Pel que fa a les defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia, el total és de 25.419, 100 més que en l'última actualització.I és que lade la Covid-19 segueix marcant xifres rècord. Els hospitals catalans estan a nivells d'ara fa un any, en plena tercera onada. A planta, actualment hi ha 2.838 pacients ingressats (22 més que ahir) i a les UCI hi ha 513 malalts crítics (+7).Elcontinua disparat i s'enfila 174 punts (6.663), i l'fins a 1,15. El 20,88% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.a 14 dies puja de 5.788,48 a 5.902,47 casos per 100.000 habitants i a set dies ho fa de 3.118,52 casos a 3.192,66.​​​​​​​​​

