Biden és caçat per un micròfon obert insultant un periodista

poden jugar una mala passada a qualsevol. Des de celebritats, passant per esportistes professionals fins a mandataris polítics que opinen sobre algun dels seus companys de manera despectiva. I això és el que li ha passat, en una situació encara més complicada: en plena roda de premsa.L'inquilí de la, en declaracions on valorava la situació a Ucraïna i altres qüestions de l'actualitat política nord-americana, va etzibar un insult a un periodista de la cadenaentre xiuxiueigs, creient que el micròfon no li agafava la veu. La mateixa televisió ha dedicat hores d'audiència a parlar del tema, ha publicat el vídeo a les seves xarxes socials i el seu presentador de majors ràtings, Sean Hannity, ho ha abordat al seu programa.El reporter de la coneguda cadena de la dreta estatunidenca va preguntar al president Biden si considerava que la inflació podria arribar a suposar "un llastre polític" per al partit demòcrata en les pròximes eleccions legislatives, les anomenades eleccions, que se celebraran el novembre d'aquest 2022. "És un gran recurs, tenir més inflació", ha respost Biden, amb molt sarcasme. Tot seguit, com es pot veure en el vídeo, espetega una frase demolidora:El comentari de Biden es produeix justament quan els periodistes estan marxant de la sala de la Casa Blanca on es va produir la roda de premsa, la Sala Este.i ha assegurat que el mateix president Biden l'ha trucat per solucionar la qüestió. "No ha estat res personal, amic", ha assegurat Doocy que li ha dit Biden. Ell mateix ha volgut deixar estar el tema, fent broma, considerant que ningú ha verificat encara "que el que ha dit Biden no sigui veritat".

