​Uns 300 animals moren a Barcelona en un incendi en una botiga de mascotes

Incendi a una botiga d'animals a la #RamblaBadal de #Barcelona. Podrien haver mort uns 300 animals entre ocells, rèptils i peixos. Hi han treballat dues dotacions de #Bombers Es desconeixen les causes de l'incendi pic.twitter.com/1PG5J0KNEE — Oriol Freixenet (@Ofreixenet) January 25, 2022

situada a la Rambla Badal de Barcelona s'ha incendiat aquest dilluns a la nit i la majoria dels animals que hi havia dins ha mort. En concret, calculen que hi havia unesmés d'animalons per alimentar les serps, segons informa el 3/24.A més, dues persones han estat ateses peri diverses famílies de veïns han sortit de casa a causa del foc, han informat fonts municipals.Els Bombers de Barcelona han enviat deu dotacions fins al lloc de l'incendi i han aconseguit apagar-lo prop de les 5.30 hores. Després els veïns han tornat a casa seva.Es tracta d'un establiment de grans dimensions.de l'incendi, que ha començat poc després de les 11 de la nit. La principal hipòtesi és que s'hagi produït una la zona dels terraris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor