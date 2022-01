Xavi sopa amb Messi, Busquets i Alba

📸 FOTOS EXCLUSIVAS MD: La cena de Messi en un restaurante de Barcelona con Xavi, Busquets y Albahttps://t.co/zYQ0Exsnux pic.twitter.com/b7XcaDBSSB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 25, 2022

Enrenou aquesta nit a, on la presència deha aixecat tota mena de comentaris. L’astre argentí ha sopat en un restaurant japonès de la part alta de la ciutat amb, extreballador del Barça molt vinculat a Messi, amb les respectives parelles, segons informa El Mundo Deportivo.La trobada no tenia cap secret. Ha estat només per celebrarde Xavi, que complia 42 anys. Un sopar entre vells amics que ja estava pactat des de feia dies.Messi ha tornat a la seva ciutat, on s’escapa quan té una oportunitat, aprofitant l’aturada de la lliga francesa i el descans que li ha donat Mauricio Pochettino. A més, com que ha acabat de recuperar-se de la, Scaloni no l’ha convocat per jugar amb la selecció argentina.

