El Parlament indultarà les bruixes catalanes

El @CaldesCasino acull la preestrena oficial del documental de @senseficcio “Bruixes, la gran mentida” de @sapienscat i @tv3cat. L’acte posa el punt i final a la campanya #noerenbruixes pic.twitter.com/yQGMTWUefJ — Aj Caldes de Montbui (@AjCaldesMontbui) January 24, 2022

Elindultarà aquest dimecres totes les dones acusades de bruixeria aentre els segles XV i XVII. Els diputats votaran una proposta feta per, la, registrada al novembre en què s'insta ela "reparar la memòria històrica, dignificar i reivindicar" del prop d'un miler de dones acusades deMesos després que la proposta fos registrada, el president català Pere Aragonès ha aprofitat la preestrena del documental Bruixes, la gran mentida, coproduït per la revista Sàpiens i TV3, aquest dilluns al Casino de Caldes de Montbui, per anunciar l'aprovació, que tindrà lloc a la pròxima sessió plenària. Aragonès ha reconegut el "feminicidi institucionalitzat" que va suposar la caça de bruixes, afegint que la iniciativa de Sàpiens i la declaració parlamentària "ajudaran a fer justícia amb el passat".Així, l'arribada d'aquesta producció audiovisual, que es podrà veure aquest dimarts a partir de les 22.05 h al programa Sense Ficció, ha acabat de donar l'impuls a l'executiu català, que "repararà la dignitat de les acusades i promourà que se'n parli a les escoles com al primer feminicidi registrat de la història de Catalunya. Al març, la revista Sàpiens va engegar la campanya #NoErenBruixes per a dignificar la figura d'aquelles dones acusades injustament de bruixeria . Amb la preestrena del reportatge i l'anunci de la votació de la proposta al Parlament, la campanya arriba a la seva fi. En aquest escenari, però, la revista Sàpiens ha animat, a través de xarxes socials a "seguir investigant, reivindicant i sensibilitzant" sobre aquests fets històrics.

