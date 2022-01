Un centenar de persones protesta a Lleida contra la retirada de l'escó a Pau Juvillà

Unde persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça de lade Lleida contra la decisió de la(JEC) de retirar l'escó al secretari tercer de la Mesa i diputat de la CUP,. El TSJC va condemnar Juvillà per desobediència a 6 mesos d'inhabilitació per no despenjar uns llaços grocs del seu despatx municipal la primavera del 2019.La CUP, que ha convocat l'acte, ha cridat a desobeir la "". Juvillà, que ha assistit a l'acte, ha agraït eli insisteix que el seu cas "no és aïllat" sinó forma part d'una "causa general contra l'independentisme". Durant la concentració s'han sentit crits d'independència i contra la justícia espanyola.Elcupaire ha assegurat que confia en la justícia "com a concepte", però "no en la justícia espanyola". "Teníem clar que allò just era l'absolució perquè no tenia sentit que un símbol de denúncia com els llaços grocs fos causa d'inhabilitació i a més en una campanya electoral que ni tan sols ens presentàvem", ha recordat. És per això que Juvillà considera que la condemna és "injusta" però "previsible" perquè l'estat espanyol "arriba amb la justícia allà on no pot arribar amb la democràcia", ha dit.A més del suport ciutadà, Juvillà ha agraït també eli ha reivindicat la sobirania del Parlament. La Mesa ha acordat que el ple voti demà dimarts si elpresenta un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem acompanyat de mesures cautelars en contra de la decisió de retirar l'escó a Juvillà. La votació tirarà endavant perquè té el suport garantit d'ERC, JxCat, lai els comuns.

