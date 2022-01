«Junil a les terres dels bàrbars» de Joan-Lluís Lluís, premi Òmnium a la millor novel·la del 2021

La novel·la Junil a les terres dels bàrbars, de l'escriptor, és la guanyadora del premi del premide l'Any. És una història que l'organització descriu com "una gran novel·la d'aventures, un viatge per l'Imperi romà en què la poesia, la llengua i la traducció són el motor de l'acció. Un acte de fe en la imaginació"Pel que fa als motius del, el jurat del certamen ha atorgat ela l'obra de Lluís per "la tensió narrativa, per fer reflexionar sobre lai la, la lectura i la versemblança i per popularitzar per primer cop conceptes com el, la memòria o la ficció".En el seu últim acte al càrrec, el president d'Òmnium,, ha anunciat el premiat des de la llibreria Ona de Barcelona. A la cerimònia, l'encara president ha manifestat: "Com a societat civil hem de seguir prestigiant les lletres catalanes en un moment en què molts les volen silenciades"En la seva cinquena edició, el guardó, nascut el 2017, ha estat premiat amb 20.000 euros pel guanyador, que també rep 5.000 euros per promocionar l'obra. Les altres dues finalistes han estat Terres mortes, de Núria Bendicho, i El primer emperador i la reina Lluna, de Jordi Cussà.

