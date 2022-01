Les Borges Blanques declina la presència d'Aragonès en una Fira de l'Oli monopolitzada per Junts

El conseller Jaume Giró visitant la Fira de l'Oli Foto: Junts per Catalunya

La consellera Lourdes Ciuró, a la Fira de l'Oli Foto: ACN

Roger Torrent visitant la Fira de l'Oli de Borges com a representant d'ERC Foto: ERC

Jordà sí que va ser a Maials

Laura Borràs i l'alcaldessa de les Borges, Núria Palau, a la Fira

El xoc entreha començat en aquesta 59 edició amb una controvèrsia interna entre el consistori de les Borges Blanques i el departament de Presidència de la Generalitat. El gabinet del president havia mostra, una proposta declinada pel govern local, que va justificar aquesta decisió a partir d'un suposat "accent feminista" que es volia donar a l'esdeveniment firal i perquè ja tenien l'agenda de la inauguració estructurada, segons que explica un portaveu del consistori borgenc. "Hi ha una sèrie de tempos en què s'han de fer les coses i quan has anunciat que faràs una cosa, ni que vingui el Sant Pare a oferir-se no seria ètic ni respectuós fer el lleig", afirmen. Aragonès ha assistit diverses vegades a la Fira a nivell personal i enguany es va oferir per fer-ho com a president, però l'Ajuntament de les Borges ho va evitar tot i que no vol araEn aquest sentit, des de l'Ajuntament s'assegura que l'absència d'Aragonès va ser deguda a laque va plantejar la direcció de la Fira per encaixar Aragonès als actes oficials. Aquestes propostes no eren, però, que el president inaugurés o clausurés el certamen, uns honors que estaven reservats a representants de Junts, el partit de la nova alcaldessa de la ciutat,Així, la inauguració de divendres va anar a càrrec de, consellera de Drets Socials i que va ser diputada de Junts per Lleida. La presència de Cervera es va augmentar l’endemà amb la participació dels consellers d’Economia,, i de Justícia,, ambdós també del partit de Puigdemont. Giró va fer un recorregut oficial per la fira mentre que Ciuró va presidir l’entrega de premis empresarials, un sector que poc té a veure amb les seves competències. Tot i això, Ciuró va reforçar el caire "empresarial" del seu departament assegurant que impulsaria el consum d’oli de les Garrigues als equipaments que depenen de la seva conselleria; és a dir,Que els presos prenguin oli de les Garrigues va ser l'argument fort de Ciuró en un discurs que va fer mentre el titular d'Empresa del Govern,, estava justament al municipi i visitava poc després la fira. Ho va fer només com a representant d’ERC i acompanyat d’una comitiva de càrrecs del partit, entre els quals el president de la Diputació de Lleida,també d'ERC,que va ser convidat a l'acte oficial del divendres només dos dies abans malgrat que la Diputació és una de les promotores de la Fira. L'expresident del Parlament va visitar els expositors com a membre del partit i fins i totde manera oficial com a membre de l'executiu, tal com va recollir el diari Segre fent-se ressò del "foc amic" d'aquest cap de setmana a les Borges.La representació de Junts es va completar diumenge amb la presència de la presidenta de la Cambra,, que ha presidit l'acte d'entrega dels Premis Joves Investigadors. La van acompanyar diversos diputats del partit, a més de les autoritats locals de Junts. Tot i el desequilibri de representativitats evident entre les dues formacions del, des del consistori de la capital de les Garrigues s’assegura que no hi ha hagut la voluntat de vetar cap conseller, i recorden que alguns d’ells han estat convidats i que no han assistit al certamen com és el cas de la consellera d’Agricultura,, que mai com a titular del departament agrari ha inaugurat o tancat la Fira garriguenca, que l'any que ve celebrarà la seixantena edició.Fonts del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural confirmen a aquest diari que Jordà va ser convidada però que es va rebutjar l'assistència atès que es negava la possibilitat d'inaugurar o clausurar la fira i se la relegava a una entrega de premis: "Això és un menysteniment a la consellera, que a més no ha obert mai oficialment el certamen". Des de la conselleria creuen també que si es volia posar un accent femení a la fira, la titular d'agricultura era la persona idònia. En aquest context, un portaveu del consistori defuig una polèmica que, assegura,Amb la Fira de l’oli de les Borges Blanques plou sobre mullat. En l’edició del 2019 la decisió del certamen de no convidar la consellera d’Agricultura a la inauguració va generar malestar al departament de Teresa Jordà, que tampoc ha passejat per la fira en aquesta edició tot i que aquest diumenge estava a un acte a l'Espluga de Francolí, a escassa mitja hora de la capital de les Garrigues. Jordà sí que va inaugurar fa unes setmanes la, un ajuntament governat per Junts. La fira de les Borges també té "ambaixador". El 2018 va seri enguany ha estat el periodista, director d'ElNacional.cat.En aquest context de cops de colze entre socis, ERC té intenció de portar al ple municipal aquest cas de desequilibris de representacions a la Fira de l'Oli.