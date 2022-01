El Parlament Europeu estudia etiquetar el vi com a cancerigen

Etiquetar les ampolles decom els paquets de tabac, amb un avís sanitari, podria ser una realitat si tira endavant el que planteja el comitè especial per derrotar el càncer del. Aquest organisme de l'Eurocambra acaba d'aprovar un extens informe en què defensa que l'alcohol "és un factor de risc" i "pel que fa a la prevenció del càncer no hi ha cap nivell segur de consum alcohòlic".Per això requereix a la Comissió Europea que adopti diverses mesures que permetin reduir el consum d'alcohol a poc a poc, en un informe que demana "incloure" i "considerar un increment d'impostos per a les begudes alcohòliques". En cap punt s'introdueixen distincions en funció del grau, de manera que les recomanacions del comitè afecten tant als destilats com al vi o a la cervesa.El document ha causat, amoïnat especialment que l'informe remarqui que "no hi ha un nivell segur de consum", mentre que autoritats sanitàries com el Ministeri de Sanitat sostenen que es pot consumir una copa de vi en un àpat. El ple del Parlament Europeu votarà l'informe al febrer."No volem que en les ampolles d'alcohol apareguin fotos com en els paquets de tabac. Potser es pot fer una cosa similar que amb els cigarrets, però amb un etiquetatge més suau", ha explicat l'eurodiputat alemany Peter Liese, del Partit Popular Europeu, una de les formacions que han mirat de rebaixar el text aprovat. Dels tres representants de l'Estat a l'òrgan de l'Eurocambra, va votar a favor el del PSOE i es van abstenir els del PP i Vox.

