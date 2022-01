L'ordre del dia de laque tindrà lloc aquest dimarts tampoc inclou que es desencalli com resoldre la regularització de les dietes de representació que cobren els diputats , un complement salarial que. Malgrat que lava emplaçar la resta de grups la setmana passada a portar una proposta per tancar un debat que s'arrossega des de fa mesos, no està previst tampoc que s'afronti demà. Per aquest motiu, els anticapitalistesper forçar que sí que s'inclogui a l'ordre del dia de la reunió de la setmana que ve.Sobre la taula estàen concepteque suposarà que aquestes dietes -que oscil·len entre entre els 16.975 i els 23.895 euros anuals i que se sumen al sou base, fixat en 2.921,8 euros mensuals-. La discussió està entre si ho cobreix la cambra amb diners públics perquè els diputats no perdin capacitat adquisitiva o bé si ho assumeix individualment cada representant acceptant així una reducció del sou. Tant la CUP com els comuns són partidaris d'aquesta retallada salarial, mentre que ERC, Junts, el PSC i Ciutadans són partidaris que el Parlament es faci càrrec d'almenys una part d'aquest cost. Entre aquests grups hi ha diferències sobre quin ha de ser el percentatge.Fonts parlamentàries coneixedores de les negociacions asseguren que els grups, motiu pel qual aquesta qüestió no arribarà aquesta setmana a la mesa. De fet, es tracta d'una carpeta que va quedar oberta el passat 7 d'octubre, quan el Parlament va aprovar el pressupost de la cambra deixant per més endavant aquesta discrepància que continua enquistada. L'escàndol provocat la setmana passada per les prejubilacions de luxe dels funcionaris de la cambra, que la mesa s'ha compromès a negociar per eliminar-les, ha fet revifar també aquesta qüestió. Sobretot perquè l'argument de la CUP és que, si bé s'ha de posar fi a aquest sistema de privilegis per als treballadors del Parlament, també s'ha de ser exigent amb els salaris dels electes. Segons els anticapitalistes, que s'assumís amb diners públic el cost de l'IRPF de les dietes suposaria, en realitat, un increment de la retribució "per la porta del darrere". Prèviament a l'aprovació del pressupost de la institució, els partits havien arribat a un pacte de base sobre el que calia fer:(dietes) i fer el sistema. La concreció d'aquesta declaració d'intencions, però, és el que continuen arrossegant els grups.

