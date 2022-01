Interior duplica els efectius a anticorrupció per intentar tancar la crisi als Mossos

Nega purgues i defensa nous lideratges

No convenç l'oposició

El primer canvi que hi va haver a la cúpula dels Mossos va ser el del major, rellevat en el càrrec pel comissari, però el nom que més polèmica ha generat en les darreres setmanes ha estat un altre, molt menys conegut per la societat. L'intendent, que en l'últim mig any ha estat al capdavant de la(CGIC), ha estat substituït per qui era el seu número dos,i traslladat a la. Aquest moviment ha aixecat polseguera política i mediàtica i s'ha acusat el Departament de "purgar" i "degradar" l'intendent responsable d'algunes investigacions sobre corrupció que afecten dirigents de l'independentisme, com l'actual presidenta del Parlament,Per intentar frenar la polèmica, el conseller d'Interior,, ha comparegut aquest dilluns voluntàriament alper mirar de detallar i justificar els canvis, i s'ha centrat especialment en el cas de Rodríguez. Elena ha desmentit que el canvi sigui per motius polítics i ha reiterat que les investigacions sobre corrupció continuaran endavant. "No depèn de qui lidera la comissaria que les investigacions es facin o no", ha remarcat. Fa uns dies, Elena ja va dir que abans "es moriria" que tapar casos de corrupció. Un dels anuncis de la compareixença, de fet, ha anat en la línia de reforçar les investigacions amb més efectius -- i "blindar més" les investigacions amb un nou protocol que es compartirà amb lai elL'objectiu és que aquesta àrea del cos siguii evitar que hi pugui haver ingerències polítiques o de la cúpula del cos. Elena ha detallat aquesta proposta, i ha recordat que ell no té ni pot tenir coneixement de determinades investigacions, ni tampoc els responsables policials dels Mossos. "Amb l'hermetisme volem garantir l'autonomia i que no hi hagi cap ingerència de cap tipus, i que les investigacions només serveixin a fiscals i jutges", ha indicat el conseller, que ha reiterat el seu compromís personal i del seu partit, ERC, en la lluita contra la corrupció. Més enllà d'això, però, el conseller ha dit que es "blindaran" elsi es protocolitzarà la pràctica en aquest àmbit.També es protegirà més els agents que es dediquen a aquestes qüestions. Interior preveu destinar més agents a l'àmbit d'anticorrupció i oferir-los. Dos caporals, per exemple, es formaran en un postgrau de contractació púbica per poder tractar "més i millor" els casos de corrupció. "Cal reforçar aquest treball", ha dit a preguntes de laa la comissió d'Interior. "Cap responsable polític pot interferir en cap investigació, tampoc de corrupció, perquè és una esfera en la que no s'hi pot entrar", ha deixat clar. Per això, Elena ha remarcat que qualsevol persona del Departament que "traspassi el blindatge" de les investigacions sobre corrupció o que intenti inteferirir-hi "serà destituïda". Més enllà de justificar el canvi de Toni Rodríguez i desmentir les acusacions de "purga" que li ha llançat l'oposició, Elena també ha parlat del major Trapero i ha justificat el seu relleu al capdavant de la policia. "La meva obligació és tenir un projecte per als Mossos i també trobar l'equip humà que el pot dur a terme i encaixar millor amb la situació del cos", ha afirmat. En aquest sentit, ha justificat el canvi per impulsar "un model de lideratge, que per mi ha de ser més plural i més cooperatiu, i orientat al treball horitzontal i al debat". L'escollit ha estat el comissari Josep Maria Estela. "Representa millor que ningú aquesta idea dei la, i la capacitat de treballar en equip i cooperació de manera més horitzontal", ha afirmat.Al seu costat, la proposta d'Interior ha estat la intendent, amb l'objectiu que els Mossos siguin "presents a la societat" i aprofundeixin en el treball a la comunitat. El tercer nom de la prefectura és el del comissari, que Elena ha justificat per la seva trajectòria al cos i la seva "solvència" i treball. La portaveu, la inspectora Montserrat Escudé, "ha liderat la lluita contra les violències masclistes" dins del cos i també l'atenció a les víctimes. "Em sembla que el seu nomenament és un missatge rellevant", ha dit. El canvi, ha insistit, ha estat meditat i és propi de les competències del conseller i respon a uns objectius i a un model de direcció determinat. "No hi ha hagut cap purga a ningú ni cap càstig", ha remarcat. Elena, però, no ha convençut l'oposició. El PSC, amb el seu portaveu, exconseller d'Interior, i les tres dretes han estat especialment dures amb el responsable del Departament, que els hi ha retret que tinguin "prejudicis". Ha dit que els canvis a la cúpula dels Mossos s'expliquen pels "equilibris" al Govern i ha insinuat que Trapero era incòmode per ERC i Rodríguez era incòmode per a Junts. "S'han posat comissaris suposadament afins a un i altre partit", ha dit Espadaler, i ha constatat que no hi ha hagut cap discrepància entre socis pel que fa als relleus al capdavant de la policia catalana.han tancat files en les últimes setmanes amb el conseller, i també ho han fet els exconsellers Forn i Buch. Per tot plegat, Espadaler ha dit que els canvis als Mossos són un "avís per a navegants".

