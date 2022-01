El Berguedà planteja organitzar una consulta extraoficial per opinar sobre els Jocs d'Hivern

L'alcalde de Berga,, ha manifestat aquest dilluns la seva intenció que els veïns de la ciutat puguin expressar la seva opinió sobre elsa través d'una votació no oficial: "Si no ens fan una consulta oficial, la farem extraoficial. La gent del Berguedà tindrà dret a decidir", ha assenyalat Sànchez. L'anunci arriba després que el Govern descartés incloure el Berguedà en la consulta vinculant que se celebrarà durant la primavera en els territoris de l'Alt Pirineu i Aran , sobre la candidatura dels JJOO d'Hivern Barcelona-Pirineus 2030. En aquest sentit, Sànchez ha lamentat quequedin exclosos del procés participatiu: "D'entrada ho rebem amb sorpresa, perquè està clar que uns Jocs Olímpics al Pirineu ens afectaran". "Només cal veure cada cap de setmana com és el trànsit al Ripollès i al Berguedà, i tots els col·lapses que es generen", ha afegit.: "Si des de la Generalitat es té clar que un projecte com els jocs olímpics afavorirà el país, no han de tenir por de consultar la seva gent", ha indicat. El batlle considera que la candidatura olímpica "genera dubtes" i el fet de no consultar el territori "n'hi afegeix encara més". "És un projecte que neix gairebé mort", ha sentenciat.De moment encara, ni tampoc es té clar que s'estengui a tota la comarca, però la voluntat de la capital berguedana és en aquest sentit. Per la seva banda, el Consell Comarcal del Solsonès no descarta plantejar una consulta en el mateix sentit. I en el cas del, el president comarcal ha reclamat "poder veure l'avantprojecte sobre els jocs abans de votar".

