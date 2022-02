Quines exposicions pots visitar a Barcelona?

Apunts per a un incendi dels ulls- Panorama 21

Barcelona està plena d'activitats culturals, entre elles s'hi troben les múltiples exposicions que ofereixen els museus i galeries artístiques aquest hivern. Moltes d'aquestes es poden visitar de manera gratuïta el primer diumenge de cada mes o bé de manera indefinida.A continuació us proposem un llistat a la ciutat de Barcelona:Tots els dissabtes a partir de les 16 h es poden visitar les exposicions i la mostra permanent de la col·lecció de manera gratuïta.La mostra està disponible fins al 27 de febrer. L'horari de l'exposició és: dilluns d'11:00 a 19:00, dimecres, dijous i divendres d'11:00 a 19:30, dissabte de 10:00–20:00 i diumenge 10:00 a 15:00. El preu de l'entrada és d'onze euros, però hi ha certs grups que gaudeixen de descomptes o gratuïtat. Per a més informació, es pot consultar al web del MACBA.Apunts per a un incendi dels ulls és la primera exposició de Panorama, una nova sèrie de projectes transdisciplinaris que explora les estètiques i les pràctiques artístiques a Barcelona i rodalia. Comprèn un ampli ventall de disciplines i pretenen evocar una metàfora que porta a qüestionar la dominància de la visió, alhora que encoratjar a explorar una definició de veure que impliqui la resta dels sentits.L'exhibició està disponible de manera gratuïta fins al maig i el seu horari és el següent: de dilluns a divendres de 10:00 h a 19:30 h.Aquesta exposició que pretén atendre les emergències de la crisi climàtica i l'autogestió de recursos des de diferents formats. Parteix de l'impacte que el treball de l'arquitecte, inventor i utopista Buckminster Fuller ha tingut en diferents generacions de creadors i creadores a l'hora de cercar formes alternatives d'habitar l'espai i relacionar-se amb el medi ambient a partir de les estratègies del "fes-ho tu mateix" o el "més amb menys".El preu per visitar la col·lecció és d'onze euros, amb descomptes per a certs grups que es poden consultar al web del MACBA. L'horari de l'exposició és: dilluns d'11:00 a 19:00, dimecres, dijous i divendres d'11:00 a 19:30, dissabte de 10:00–20:00 i diumenge 10:00 a 15:00.La Col·lecció MACBA, disponible de forma permanent, presenta totes les obres destacades en el recorregut des del 1929 fins a l'actualitat posant èmfasi en les mirades particulars que la col·lecció ha desenvolupat des dels seus inicis i des de la perspectiva de Barcelona i el seu context.La mostra està disponible fins aquest 18 de febrer de dilluns a diumenge de 10:00 a 20:00 h. La tarifa general és de 6 euros, queden exempts de pagament els menors de setze anys i els clients de CaixaBank.A partir d'un entorn interactiu que converteix la pròpia exposició en una experiència de joc colectiva, ofereix una nova perspectiva del concepte gamer alhora que manifesta la transcendència dels videojocs com a indústria i mitjà cultural.L'exposició, a la qual s'hi pot accedir de manera gratuïta, està disponible fins al 22 de febrer de dilluns a diumenge de 10:00 a 20:00 h.Forma part del projecte fotogràfic "Horizontes. Relatar la llegada y vincularse al entorno con la fotografía y el audiovisual", mitjançant el qual un grup de joves migrats d'entre disset i dinou anys recullen les seves impressions, vivències i records de diversos espais de Badalona, Barcelona i Sant Adrià del Besòs. El projecte, que va ser seleccionat en la convocatòria d'Art for Change de la Fundació La Caixa 2020, va comptar amb l'acompanyament de la fotògrafa Mònica Roselló.La mostra està disponible fins al 13 d'abril de dilluns a diumenge de 10:00 a 20:00 h. La tarifa general és de 6 euros, queden exempts de pagament els menors de setze anys i els clients de CaixaBank.Reuneix les obres de diverses generacions d'artistes que, a partir de l'objecte, busquen una perspectiva ecologista i col·lectiva per repensar la nostra manera de viure que convida a concebre el món com una sinergia constant.L'exposició, a la qual s'hi pot accedir de manera gratuïta, està disponible fins al 22 de febrer de dilluns a diumenge de 10:00 a 20:00 h.És un espai interior que busca la concentració, el tancament, la presa de consciència de la pròpia presencia com a analogia del dolor que provoca el coneixement. Es tracta d'una de les últimes produccions de Joseph Beuys, artista destacat del S.XX.L’exposició està disponible de manera indefinida, de dimarts a diumenge de 10:00 a 20:00 h per 6 euros, gaudint de descomptes per certs a grups.L'exhibició presenta una revalorització del disseny d'objectes que freqüentment concebem com a comuns o poc especials emmarcant-los en un context global i com a peces clau de la memòria col·lectiva d'una societat.La mostra, disponible de manera permanent, es pot visitar de dimarts a diumenge de 10:00 a 20:00 h per 6 euros, gaudint de descomptes per certs a grups.La mostra aporta una nova interpretació del modernisme, partint del paper protagonista que van tenir certs arts decoratius, artesans, aplicats i industrials. Reinterpreta el moviment de finals del S.XIX i el vincula amb el noucentisme.L’exposició està disponible de manera indefinida, de dimarts a diumenge de 10:00 a 20:00 h per 6 euros, gaudint de descomptes per certs a grups.El cos vestit, siluetes i moda, fa un recorregut per les modes que han protagonitzat les diferents èpoques de la història, evidenciant com, tant roba com complements, han canviat les seves proporcions i les aparences dels cossos que ha vestit en funció del moment històric.Per accedir a la mostra s'ha de reservar cita al web del museu. La tarifa d'adult és de 13,50, amb descomptes per a certs grups.El museu neerlandès, ara amb seu a Barcelona, exhibeix, mitjançant espais d'art immersiu i experiencial, una àmplia gamma de peces d’autors com Warhol, Basquiat, Dalí, Hirst, Harin i KAWS, entre d’altres. Alhora, ofereix una varietat d’obres d’art urbà de l'artista anglès Banksy en la seva exposició Laugh Now.L'exhibició està disponible fins al 29 d'abril de dilluns a diumenge de 10:00 a 20:00 h i s'hi pot accedir pagant una entrada de 6 euros, amb 50% de descompte pels clients CaixaBank.La projecció permet explorar els paisatges dels planetes del sistema solar i els seus satèl·lits.L'exposició, disponible a partir del febrer, es pot visitar de dilluns a diumenge de 10:00 a 20:00 i s'hi pot accedir pagant una entrada de 6 euros, amb 50% de descompte pels clients CaixaBank.La mostra aprofundeix en la vida del precursors de la tecnologia moderna, considerat com un dels genis de la ciència i la tecnologia més importants de la història.L'exposició, disponible fins al 22 de març, es pot visitar de dimarts a dissabte de 10:00 a 18:00 h i diumenges i festius de 10:00 a 15:00h per 14 euros, amb descomptes per a determinats grups. El museu es pot visitar de forma gratuïta els dissabtes a partir de les 15.00 h i el primer diumenge de cada mes.El MNAC ha inaugurat una exposició monogràfica sobre Antoni Gaudí que compta amb 650 peces entre objectes arquitectònics, de disseny, mobiliari, plànols i fotografies. Aquesta coproducció amb el Museu d'Orsay, es nodreix del fons del museu i de 74 préstecs d’institucions i col·leccions privades. Reivindica la figura d'Antoni Gaudí com la d'un home del seu temps, vinculat als moviments polítics i ideològics del moment.L'exposició, disponible fins al 27 de febrer, es pot visitar de dimarts a dissabte de 10:00 a 18:00 h i diumenges i festius de 10:00 a 15:00h per 14 euros, amb descomptes per a determinats grups. El museu es pot visitar de forma gratuïta els dissabtes a partir de les 15.00 h i el primer diumenge de cada mes.La mostra és un homenatge a Joaquim Folch i Torres, qui va impulsar la tasca de salvaguardar els fons del Museu d'Art de Catalunya, així com els de diverses col·leccions privades de possibles bombardejos i saqueigs quan va esclatar la guerra civil.L'exposició en línia està disponible de manera permanent.Mitjançant un recorregut interactiu, la mostra presenta la història desconeguda d’Antoni Campañà i Bandranas (Arbúcies, 1906 – Sant Cugat del Vallès, 1989), qui va amagar cinc mil fotografies de la Guerra Civil dins una caixa vermella. En aquestes, exposa la Catalunya del segle XX i els seus contrastos.L'exposició, disponible fins al 18 d'abril, es pot visitar de manera gratuïta de dilluns a dissabte de 9:00 a 20:00 h i diumenges i festius de 9:00 a 14:30 h.La mostra, iniciativa del Departament d'Educació i el Palau Robert, planteja reptes de futur per a l'escola pública alhora que proposa repensar-la des de diferents esferes.La mostra, disponible fins al 6 de març, es pot visitar de manera gratuïta de dilluns a dissabte de 9:00 a 20:00 h i diumenges i festius de 9:00 a 14:30 h.L'exhibició, que compta amb més de 700 peces, suggereix una mirada exhaustiva als protagonistes dels moviments socials i culturals, així com als mateixos moviments dels anys setanta. Suposa una manera d'apropar-se a la cultura underground catalana que va assentar les bases de moltes coses que avui dia donem per suposat.Disponible fins al 13 de març de dimarts a diumenge de 10:00 a 20:00 h a 16,50 l'entrada general, gaudint de descompte els menors de dotze anys i altres grups que es poden consultar al web del museu del disseny.La mostra internacional arriba a Barcelona després de la seva gira mundial amb la proposta d'una immersió multisensorial en el món del misteriós artista anglès. Ofereix el visionament de més d'una setantena d'originals cedides per col·leccions privades de caràcter internacional, que aborden temàtiques com les guerres, el consumisme, la política, la lluita de classes o el canvi climàtic.La mostra està disponible fins a l'u de maig del 2022 en el següent horari: de dimarts a diumenge i festius d'11 a 20:00. El preu general de l'entrada és de sis euros i la tarifa reduïda és de 4 euros, els diumenges a partir de les 15 la visita és gratuïta amb cita prèvia.L'exposició traça un recorregut a través dels usos polítics de la màscara durant l'època de la modernitat per acabar evidenciant que la nostra societat no pot entendre's sense màscares ni emmascarats i, molt menys, en el context actual regit per la pandèmia de la covid-19.L'exposició en línia, posa en evidència una pràctica violenta duta a terme entre el 1450 i el 1750 a totes moltes regions d'Europa: la cacera de bruixes. Segons es calcula, aquesta, va deixar la xifra de 110.000 persones processades i de no menys de 60.000 execucions.La mostra, disponible en línia i de manera permanent, ajuda a entendre un conflicte internacional que va afectar la pràctica totalitat d’estats europeus i les seves colònies d’ultramar. Un conflicte que ràpidament va esdevenir una guerra civil en el si de la monarquia hispànica.La mostra digital exhibeix un valuós fons fotogràfic que pertany a la col·lecció de negatius sostrets del Servei d'Identificació del camp de concentració de Mauthausen (Àustria) per part de deportats republicans, que pertanyen al període d'entre 1940 i 1944, amb autoria de Francesc Boix, realitzats durant i després de l'alliberament del camp.L'exposició, disponible fins al 31 de desembre al MUHBA de la plaça del Rei amb reserva prèvia, es pot visitar de dimarts a dissabte entre les 10:00 i les 19:00 h per set euros, amb descompte per a determinats grups.Les excavacions arqueològiques que es van fer entre els anys 2006 i 2008 van recuperar el derelicte d’un vaixell enfonsat a mitjan segle XV. S’ha identificat com una nau basca, construïda en les primeres dècades del segle, que hi va quedar abandonada en arribar la fi de la seva vida útil. Després d’un llarg procés de restauració, el MUHBA l’exhibirà gràcies a la col·laboració i el patrocini del Port de Barcelona.L'exposició, disponible fins al 10 de juny al MUHBA Olivia Artès, es pot visitar amb reserva prèvia els dimecres de 10:00 a 14:00 i dissabtes i diumenges d'11:00 a 15:00 i de 16:00 a 18:00 h per cinc euros.L’exposició mostra l’impacte del futbol per tal de poder entendre la trajectòria de la Barcelona contemporània, alhora que trenca molts tòpics des de la perspectiva de la història urbana. El futbol ha contribuït a la construcció social de la ciutat al llarg del segle XX: en els usos de l’espai públic, en la internacionalització i en l’economia; en els mitjans de comunicació, en els relats locals, les rivalitats, els hàbits dominicals, el joc i les joguines; en la vida quotidiana, en la construcció dels barris i de les identitats personals, col·lectives i territorials.L'exhibició està disponible fins al 15 d'octubre al MUHBA de la plaça del Rei per 6,60 euros, gaudint d'un preu reduït per a determinats grups.Alimentar la població ha resultat sempre una preocupació per a les ciutats. Assegurar el proveïment i la seguretat alimentària va ser una de les principals ocupacions del Consell de Cent, la institució municipal barcelonina creada el 1249, des dels seus inicis. La intervenció del govern municipal arriba fins avui, amb Mercabarna, gran rebost de Barcelona i la Mediterrània occidental, i amb una xarxa activa de mercats municipals.L'exposició és una biografia immersiva de la vida de l'artista. S'han de reservar les entrades al web segons la disponibilitat i el seu preu varia segons el dia.La mostra no conté pintures de l'artista sinó que proposa un viatge per la vida de l'artista a través de diferents mitjans com fotografies històriques, pel·lícules originals, instal·lacions artístiques, objectes de col·leccionista o música.La mostra, que ofereix part de les obres de l'artista anglès, està disponible fins al 31 de desembre del 2022 i s'hi pot accedir de dilluns a diumenge de 10:00 a 20:00 h. La tarifa general per a majors de vint-i-cinc anys és de 12 euros amb descomptes per grups, estudiants menors de vint-i-cinc anys i sèniors.

