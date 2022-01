L'estabilitat impossible de la Zarzuela

Sense ducat

Una infanta al banc dels acusats

Villarejo s'afegeix a l'embolic

La condemna

Incident a la catedral

Les revelacions de Corinna

La fiscalia suïssa investiga el pare

Renúncia a l'herència del pare

El rei emèrit abandona Espanya

La fiscalia arxiva les diligències contra l'emèrit

Més amistats perilloses

L'anunci que la infantai el seu marit se separen, fet públic en un comunicat conjunt aquest dilluns, ha estat la darrera mala notícia que s'afegeix a totes les que ja acumula laTot i que ja fa temps que havia agafat força el rumor de crisi matrimonial, no va ser fins fa pocs dies que va prendre cos. Va ser amb la publicació d'unes fotos a la revista Lecturas en què es podia veure Urdangarin acompanyat d'una altra dona, l'advocada, a Bidart, al País Basc francès.Des que va sortir de la presó pel, les vides de Cristina i Iñaki s'han bifurcat, amb ella instal·lada a Ginebra i ell a Euskadi. El reiha d'entomar ara el darrer capítol de la particular The Crown que protagonitzen, però en aquest cas en la vida real, els membres de la família. I just quan es prepara per al retorn del seu pare, actualment a Abu Dhabi.El mes de juny es compliran vuit anys del seu accés al tron per l'del pare, esquitxat pels escàndols i la seva relació amb. Uns episodis que van tenir el seu moment menys galdós amb motiu de la seva espectacular caiguda durant una cacera d'elefants a Botswana.Si algú creia que amb el final del regnat de Joan Carles I s'acabarien els maldecaps de la, el cert és que la realitat ha desmentit totes les esperances. Val a dir que des d'aquell juny del 2014, i deixant de banda els greus conflictes polítics que ha hagut de gestionar, en el terreny familiar el rei no ha guanyat per ensurts.Felip VI comença a regnar quan la seva germana Cristina afronta el procés del cas Noós, que comença com una peça separada d'un gran afer de corrupció, el Palma Arena. Des de la Zarzuela, intenten aturar la via d'aigua que entra a la institució. A finals del 2015, el monarca retira a Cristina i a Iñaki Urdangarin els títols de. Després del descrèdit, és l'hora de l'ostracisme dins mateix de la Zarzuela.El gener del 2016 va començar el judici pel cas Noós. La infanta va aparèixer, una ferida enorme per la imatge de la corona. Cristina de Borbó afrontava l'acusació de. El seu marit, a més, de prevaricació, malversació de fons públics, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, estafa, falsedat en document mercantil i en document oficial.El gener del 2017, el diari Público informava del suposat xantatge de l'entorn del comissaricontra la Casa Reial i el CNI si no es posava fi a les investigacions que es duien a terme sobre les estructures mafioses creades a Interior. Les amenaces eren de fer públics els afers delictius protagonitzats per l'emèrit amb Corinna.El febrer del 2017, arriba la condemna del cas Noós. La infanta s'escapoleix, això sí, amb una multa 265.000 euros i un alt cost en imatge i desprestigi. Per ell,una sentència que amb poques modificacions, confirmarà el Suprem.Per si no n'hi hagués prou, l'abril del 2018 es va escenificar unaa la catedral de Palma de Mallorca. Sofia va voler fer-se una fotografia amb les seves netes Leonor i Sofia, i Letizia ho va impedir. Així, sense dissimular, va quedar evidenciat el mal ambient general que regnava entre els emèrits i els titulars, a banda del que ja existia entre els dos monarques.En paral·lel a les desventures de la infanta, tot el que tocava el rei emèrit es convertia en escàndol. El juliol del 2018 es coneixien unesen què donava detalls dels negocis de l'exmonarca i l'acusava d'haver-la utilitzat a ella de testaferro.El març del 2020, es va saber que la investigava l'emèrit per si havia ocultat en el país helvètic 100 milions de dòlars al banc Mirabaud l'any 2008 i volia saber el seu origen. El ministeri fiscal sospitava que aquests diners estaven vinculats al projecte de. Uns mesos més tard, es coneixia que la fiscalia suïssa investigava una transferència de 3,5 milions d'euros des del compte de l'exmonarca a un compte de l'advocat Dante Canonica a les Bahames, un, i rastrejava si els diners van acabar en altres comptes amb titulars desconegutsLes investigacions suïsses van tenir un efecte demolidor a la Zarzuela. El mateix mes de març, en ple esclat de la pandèmia, Felip VI emet un comunicat en què. Alhora, li retira l'assignació de 200.000 euros que rep de l'Estat. La fiscalia espanyola obria diligències sobre les comissions de l'AVE, ús de targetes opaques i comptes a paradisos fiscals."Ara, dut pel convenciment de fer el millor servei als espanyols, a les seves institucions i a tu com a rei, et comunico la meva meditada decisió de traslladar-me, en aquests moments,". Així deia el comunicat del rei emèrit, el 3 d'agost del 2020. Era una trencadissa abrupta entre pare i fill. D'una altra manera, es repetia la ruptura que el mateix Joan Carles I va escenificar amb el seu pare, Joan de Borbó, però en aquest cas va ser per motius polítics, quan va l'emèrit va acceptar ser el successor de Franco.L'octubre passat, la fiscalia espanyola ja preparavaque havia obert contra el monarca emèrit. Tot un baló d'oxigen per a la Zarzuela. Segons es va informar, no hi havia possibilitat de querella davant elperquè en alguns casos els possibles delictes es van cometre quan Joan Carles I regnava i era. En altres casos el delicte ja havia prescrit i en altres perquè s'havia acollit a dues regularitzacions fiscals. Això va fer que a la Casa Reial ja comencessin a preparar el retorn de Joan Carles de Borbó i se li busqués una residència.La darrera notícia entorn l'emèrit ha vingut de la, que ha sol·licitat a Abu Dhabi la detenció del traficant d'armes Abdul Rahman El Assir un acompanyant de Joan Carles I, segons El País. El Assir està reclamat per les justícies espanyola i francesa.

