Andorra Telecom, afectada per ciberatacs

⚠️ La xarxa d’internet està patint NOVAMENT un atac de denegació de servei (DDoS). Per aquest motiu, alguns usuaris podeu tenir dificultats per navegar per internet. Ho estem mitigant. — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) January 24, 2022

ha informat aquest dilluns que ha patit un, després que aquest cap de setmana hagi rebut els atacs més importants fins avui a la xarxa andorrana. L'empresa pública ha alertat de l'últim atac a través del seu compte de Twitter cap a les 9.50 hores, després que des de divendres s'han repetit els atacs a la xarxa d'Internet.Segons afirma la tecnològica en un comunicat aquest dilluns i després dels primers dos atacs," residents al país. Els atacs han afectat el servei d'Internet i de 4G d'alguns clients, tot i que "s'ha pogut mitigar de manera ràpida gràcies a la capacitat de protecció que té Andorra Telecom per fer front a aquests atacs, amb escuts específics per a aquest tipus d'atacs".Aquests atacs són de denegació de servei, també coneguts com DDoS, i, segons explica Andorra Telecom, consisteix a, des de múltiples ordinadors distribuïts en diverses zones geogràfiques a algú en concret", bé sigui una persona o un país.L'objectiu de l'atac és "mentre dura l'atac". Segons Andorra Telecom, els atacs s'han adreçat a persones concretes, però també han afectat altres clients, "que han vist que el servei d'Internet no funciona correctament".

