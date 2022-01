Europa limita a 24 hores la validesa dels antígens per viatjar

Altres notícies que et poden interessar

Els estats de la Unió Europea han actualitzat aquest dimarts lesper la pandèmia. Ja no hi haurà distincions en les restriccions d'entrada als països segons la incidència del coronavirus en cada país, sinó que serà l'estat vacunal el principal criteri per vetar l'entrada a algun viatger.La UE també ha reduït lanegatius de 48 a 24 hores. Aquest és un dels salconduits d'un no vacunat per poder accedir a un altre estat membre del club europeu, ja que també dona accés al certificat Covid europeu . Una PCR negativa continuarà servint per viatjar durant 72 hores com fins ara.També es podrà exigir unade 10 dies, un aïllament que podrà acabar si el viatger se sotmet a una prova de detecció al cap de cinc dies d'arribar al país. A més, els estats europeus han pactat excepcions per als viatgers que han de desplaçar-se per motius mèdics, i també per als menors de 12 anys, els treballadors transfronterers i els marins.El certificat de recuperació de la Covid mantindrà sense canvis la validesa de 180 dies des de la confirmació de la malaltia amb una PCR. D'altra banda, el certificat de vacunació caducarà al cap de nou mesos des de completar la pauta. Amb aquesta mesura Brussel·les vol promoure que es rebi laper contenir així la propagació del virus.​​​​​​​​​

